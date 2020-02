Predoiu anunta ca proiectul pentru desfiintarea SS este in stadiul de finalizare

Ziare.

"Proiectul este in stadiul de finalizare, mai avem cateva nuante de discutat. As fi preferat sa pot discuta si cu conducerile Parchetelor proaspat numite, dar timpul nu ne permite acest lucru, mai dureaza procedura de numire prin procedura de avizare a CSM - sectia de procurori, apoi la Presedintie.Probabil ca o sa facem acest lucru, respectiv punerea in dezbatere publica inainte de a se face aceste numiri eventual de catre domnul presedinte al Romaniei. Proiectul va merge catre CSM pentru discutii pe fond si pentru aviz", a spus Predoiu, dupa Biroul Politic National al PNL.El a spus ca este o "chestiune de zile" pana cand proiectul privind desfiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie va fi pus in dezbatere."Este o prioritate pe care noi vrem sa o indeplinim, nu o sa o vedem respinsa de o majoritate ostila. Trebuie sa avem in vedere si contextul in care lansam acest proiect si sa ne asiguram ca traiectul sau este unul prin avizare, asa cum ne dorim, in sensul adoptarii sale si nu al respingerii", a afirmat ministrul Justitiei.Citeste si Ministerul Justitiei: Cei mai multi magistrati vor desfiintarea Sectiei Speciale