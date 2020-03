Predoiu le cere procurorilor sa faca rapid rechizitorii impotriva celor care fug din carantina, mint in declaratii si nu respecta ordonantele militare

Este deosebit de importanta rezolvarea cu celeritate a cauzelor si sesizarea instantelor de judecata competente

Practic, documentul obtinut de Ziare.com din surse judiciare reda in scris mesajul de la inceputul saptamanii pe care Predoiu l-a avut intr-o interventie in direct pe Facebook. Ministrul le-a cerut, luni, procurorilor "toleranta zero" fata de infractori, subliniind ca persoanele care incalca legea "o vor simti".In adresa ministrului Justitiei li se cere procurorilor sa se concentreze pe efectuarea urmaririi penale a tuturor tipurilor de infractiuni care pun in pericol sanatatea cetatenilor sau ignora prevederile ordonantelor militare si ale hotararilor Consiliului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, inclusiv a infractiunilor prevazute de OUG nr. 28/2020 pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, precum si a infractiunilor savarsite de persoane care profita de situatia prilejuita de starea de urgenta.Prin OUG nr. 28/2020 a fost modificat Codul Penal si au fost majorate pedepsele pentru falsul in declaratii si zadarnicirea combaterii bolilor si, totodata, este introdusa o infractiune noua: omisiunea de a da date," mai solicita Predoiu in documentul citat.Predoiu isi motiveaza demersul in baza articolului 132, alineatul 1, din Constitutie: "."El face trimitere si la dispozitiile art. 69 alin (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, modificat de coalitia PSD-ALDE prin Legile Justitiei: ".""In temeiul dispozitiilor art. 132 alin (1) din Constitutia Romaniei si art. 69 alin (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cu modificarile si completarile ulterioare, va rog sa luati act de indata de masurile necesare la nivelul Ministerului Public, astfel incat in aceasta perioada activitatea procurorilor sa se concentreze pe efectuarea urmaririi penale a tuturor tipurilor de infractiuni care pun in pericol sanatatea cetatenilor sau ignora prevederile ordonantelor militare si ale hotararilor Consiliului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, inclusiv a infractiunilor prevazute de OUG nr. 28/2020 pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, precum si a infractiunilor savarsite de persoane care profita de situatia prilejuita de starea de urgenta.," se arata in adresa transmisa de ministrul Justitiei.Predoiu mai precizeaza in document ca la nivelul MJ se fac demersuri pe langa Ministerul Sanatatii pentru a se pune la dispozitia instantelor echipamente care sa asigure protectia impotriva virusului SARS-COV-2 a tuturor participantilor la procese, inclusiv a procurorilor.," concluzioneaza Predoiu, potrivit sursei citate.Dupa cum am aratat, Gabriela Scutea a transmis aceasta adresa procurorilor din subordine, impreuna cu unele indicatii.Potrivit procurorului general, in vederea eficientizarii si uniformizarii activitatii de urmarire penala in cauzele in care urgenta se justifica prin insasi scopul instituirii starii de urgenta, sefii parchetelor vor trebui sa aplice mai multe dispozitii stabilite ierarhic.Astfel, o parte din anchete vor fi preluate de la parchetele de tribunal si curti de apel pentru a se evita aglomerarea unitatilor locale, dupa o analiza in comun la nivel local. Criteriile principale pentru preluare sunt: cauze avand ca obiect art. 352 din Codul Penal - "zadarnicirea combaterii bolilor", potentialul cauzei de a se finaliza cu trimitere in judecata, complexitatea actelor de cercetare (in special acte medico- legale), cauzele cu puternic impact mediatic etc.Cauzele avand ca obiect infractiunea de fals in declaratii, recent modificata prin OUG, vor fi solutionate cu celeritate. La emiterea solutiei in aceste cauze se vor avea in vedere interesul public in urmarirea penala a acestor infractiuni apreciat in contextul generat de declararea pandemiei, precum si impactul negativ al acestor fapte asupra societatii si periclitarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului, mai arata Scutea, potrivit unor surse judiciare.In cazul infractiunii de "zadarnicerea combaterii bolilor", pentru stabilirea conditiei "daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli",De asemenea, se va administra intregul probatoriu necesar pentru adoptarea unei solutii legale si temeinice, astfel incat sa se asigure la nivelul Ministerului Public practici uniforme pentru acest tip de investigatii, explica procurorul general al Romaniei.In cazul adoptarii unor solutii de clasare pentru ca fapta nu este prevazuta de legea penala, se va dispune sesizarea organului competent sa constate si sa aplice sanctiuni contraventionale.Scutea mai arata ca trebuie evitata introducerea in centrele de arest a persoanelor testate pozitiv fata de care s-a luat masura retinerii in aceste cauze si depunerea acestora, dupa procedura inaintea judecatorului de drepturi si libertati, direct la unitatile penitenciare.