Predoiu consulta magistratii cu privire la pensionarea anticipata si desfiintarea Sectiei Speciale (Document)

Scrisoarea lui Catalin Predoiu a fost transmisa tuturor parchetelor si instantelor din tara, iar procurorii si judecatorii urmeaza sa organizeze adunari generale pentru a raspunde la cele 4 intrebari. Cele patru teme, in extenso, la finalul articolului.In esenta, este vorba despre o consultare a magistratilor din intreaga tara. Intrebarile sunt puse in contextul in care la 1 ianuarie 2020 ar urma sa intre in vigoare prevederile din Legile Justitiei privind pensionarea anticipata a magistratilor cu 20 de ani vechime si privind formarea completurilor de apel formate din 3 judecatori.Aceste prevederi ar duce la un deficit de magistrati pe de o parte, si la incarcarea cu dosare a instantelor de apel. In cazul Institutului National al Magistraturii, Predoiu vrea sa afle parerea magistratilor privind durata de pregatire a procurorilor si judecatorilor, potrivit noilor prevederi aceasta fost crescuta de la 2 ani la 4 ani.Cea de-a patra intrebare priveste Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, a carei infiintare a fost criticata de institutiile europene, asociatiile de magistrati si societatea civila.1. Schema de pensionare anticipata a magistratilor. S-ar impune sau nu prorogarea intrarii in vigoare a acesteia? S-ar impune sau nu abrogarea acesteia?2. Trecerea la completuri de 3 judecatori in apel. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.3. Noul ciclu temporal de scolarizare la INM. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.4. Sectia pentru Investigarea Infractiunilor Speciale din Justitie. Se impune desfiintarea acesteia prin abrogarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si revenirea la status quo ante? Se impune amendarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si in ce sens anume?"Ministerul Justitiei va evalua cu atentie punctul dumneavoastra de vedere exprimat asupra celor de mai sus si argumentele invocate in sprijinul acestuia in cadrul prezentei consultari.", scrie Catalin Predoiu, in documentul transmis instantelor si parchetelor.