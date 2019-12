Predoiu critica dur activitatea Sectiei Speciale: A retras apeluri in dosare cu politicieni de varf

"Sectia nu poate ramane in forma care e"

Catalin Predoiu a facut trimitere la retragerea apelurilor SS, cele mai cunscute cazuri fiind cele ale unor fosti parlamentari PSD, cum ar fi Sebastian Ghita, Viorel Hrebenciuc sau Ioan Adam. Ministrul a aratat si o alta actiune "nefericita" a Sectiei Speciale: anchetarea unor oficiali internationali, facand referire la dosarul deschis de procurorul Adina Florea in cazul vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cercetat pentru abuz in serviciu.Ministrul Justitiei a spus ca SIIJ a facut "putine rechizitorii temeinice care sa vizeze cu adevarat coruptia".Catalin Predoiu a facut aceste declaratii la intrarea in sediul CSM, unde urmeaza sa se aleaga noua conducere a institutiei. De altfel, soarta Sectiei Speciale ar urma sa fie discutata cu noua conducere a CSM, potrivit acestuia."Eu am pronuntat legat de SIIJ anumite consideratii care sunt si de ordin tehnic, nu numai de ordin politic, politica publica. Din punctul meu de vedere, Sectia nu poate ramane in forma care e, datorita vulnerabilitatilor de constructie. La asta se adauga si contra-performanta din anul care a trecut, de la infiintarea ei, un an si mai bine. Putine rechizitorii temeinice care sa vizeze cu adevarat coruptia. Din cate stiu, sunt doar cateva.In schimb s-au remarcat prin actiuni extrem de nefericite, nu le mai amintesc. Retragerea apelurilor in cazuri in care... nu exista o explicatie pentru acest lucru, si intamplator vizeaza fosti politicieni de varf.Continuarea investigarii unor oficiali internationali cu imunitate internationala timp de o luna de zile. Sunt multe. Din punctul meu de vedere, au fost si vicii de constructie din start, dar si erori de functionare in SIIJ. De aceea, este nevoie acolo de o schimbare, in spiritul reflectat de raportul de tara. Am facut apel la raportul de tara, care vorbeste de desfiintare. Acest lucru ramane de discutat si cu CSM, cu noul Consiliu", a conchis Predoiu.