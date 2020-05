Predoiu: Decizia CCR asupra OUG privind starea de urgenta contine numeroase fracturi logice

Ziare.

Declaratiile au fost facute in cadrul sedintei plenului CSM, in contextul discutarii avizarii unei propuneri legislative pentru completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara."Faptul ca acest cadru normativ cu privire la starea de urgenta comporta si discutii, si fara indoiala si modificari, inclusiv in lumina sau in umbra deciziei Curtii Constitutionale de ieri, comporta modificari pentru ca intr-adevar este baza unei ordonante adoptate in 1999, tot intr-o criza sociala, mai larga, si care nu mai corespunde deloc cu situatia cu care ne confruntam in prezent.Greu de crezut ca va corespunde cu o ipotetica situatie viitoare, pare ca dupa vorbele specialistilor ne mai putem confrunta in viitor cu astfel de crize sanitare. (...) Eu nu am spus gratuit 'in umbra deciziei CCR', pentru ca e si normal sa o invocam in discutia de astazi.Ea contine numeroase fracturi logice, inclusiv cu privire la critica decretelor prezidentiale de declarare a starii de urgenta", a sustinut Predoiu.El a adaugat ca, in opinia sa, Ordonanta 1 din 1999 este inatacabila constitutional, fiind adoptata inainte de cadrul constitutional prezent."Pe de o parte, din comunicat reiese clar - CCR constata, intemeiat dupa parerea mea, ca Ordonanta 1 din 1999 nu mai poate fi considerata neconstitutionala in lumina noului cadru aparut dupa adoptarea ordonantei din 2004, dar, pe de alta parte, constata neconstitutionalitatea ordonantei care a modificat Ordonanta 1 din 1999, ordonanta din 2020.Or, daca ne uitam in cadrul normativ din Ordonanta 1 din 1999, vom vedea ca acolo se stabilesc clar parametrii, coordonatele pe care se emite decretul prezidential de stare de urgenta, care poate indica ce drepturi sau categorii de drepturi pot fi restranse in starea de urgenta si, de asemenea, arata ca decretul poate cuprinde o serie de masuri de imediata aplicare si altele de aplicare graduala pe baza de ordonanta militara, care pot fi luate tocmai in vederea salvgardarii unor valori fundamentale si a unor drepturi fundamentale.Or, daca, pe de o parte, consider ca e inatacabila constitutional - Ordonanta 1 din 1999 - sau in orice caz nediscutabila, pentru ca a fost adoptata inainte de acest cadru constitutional prezent, dar stii si vezi ca in acea ordonanta se prevede o anumita structura a decretului prezidential, nu mai poti dupa aceea sa te duci sa critici decretul prezidential care excede acelui cadru normativ", a precizat ministrul Justitiei.Miercuri, Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului asupra prevederilor art. 28 din OUG 1/1999, prin care au fost stabilite amenzile pentru nerespectarea restrictiilor in perioada starii de urgenta, stabilind ca acestea sunt lipsite de claritate, precizie si previzibilitate, iar stabilirea faptelor a caror savarsire constituie contraventii este lasata, in mod arbitrar, la libera apreciere a politistilor Tot miercuri, CCR a decis ca OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta este neconstitutionala, in ansamblul sau.In esenta, CCR declara ca restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale nu se poate face prin ordonante de urgenta, ci printr-o lege organica adoptata in Parlament.