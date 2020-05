Predoiu, despre propunerea de retragere a lui Toader din Comisia de la Venetia: Este un caz fara precedent

Ziare.

"Am inaintat propunerea de a solicita Comisiei sa faca aplicarea prevederilor statutare, exista o procedura mai speciala acolo. Din nefericire, este un caz fara precedent si o premiera, motivatia fiind aceea ca, in considerarea efectelor deciziei CEDO, se pune in cauza credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor", a afirmat Catalin Predoiu joi, la inceputul sedintei de guvern.Acesta a aratat ca motivatia invocata in propunere consta in faptul ca initiatorul actiunilor care au dus la decizia luata de CEDO in cazul fostului procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost un membru al Guvernului."Acest guvern nu va atenta in niciun fel la independenta justitiei, la independenta procurorilor si isi va urma obiectivele in domeniul justitiei in acord cu standardele europene, deci este un semnal aceasta cerere pe care inteleg ca Guvernul Romaniei o va face catre Comisia de la Venetia de a face aplicarea prevederilor statutare ale Comisiei", a mai spus Predoiu.La randul sau, premierul Ludovic Orban a adaugat: "Cu siguranta o vom face, domnule ministru".Ministerul Justitiei propune Guvernului eliberarea lui Tudorel Toader din functia de membru al Comisiei de la Venetia ca urmare a implicatiilor Deciziei CEDO in cauza Kovesi impotriva Romaniei in ceea ce priveste credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor si respectul regulilor de drept."In urma consultarilor cu Prim-Ministrul Romaniei, ca urmare a implicatiilor Deciziei CEDO in cauza Kovesi impotriva Romaniei (cererea nr. 3594/19), privind credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor si respectul regulilor de drept, Ministerul Justitiei va inainta premierului propunerea ca Guvernul Romaniei sa transmita Comisiei de la Venetia solicitarea de a aplica dispozitiile statutare ale Comisiei in privinta domnului Tudorel Toader, respectiv eliberarea acestuia din functia de membru al Comisiei de la Venetia", se arata intr-un comunicat al MJ.Mandatul lui Tudorel Toader in cadrul Comisiei de la Venetia a fost prelungit in anul 2018, in timpul exercitarii mandatului de ministru al Justitiei.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit, in unanimitate, ca revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA s-a facut cu incalcarea mai multor articole din Conventia Europeana a Drepturilor Omului , respectiv dreptul la un proces echitabil si dreptul la libertatea de exprimare.Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a declarat despre decizia CEDO in cazul revocarii fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi, ca decizia CCR a facut ca presedintele Iohannis sa semneze actul de demitere, nu faptul ca el, ca ministru, a propus acest lucru