Predoiu, despre recursul compensatoriu: Vom opera modificari in Parlament. O OUG acum ar fi hazardata

"Trebuie sa actionam pe trei planuri - un plan e cel in Parlament, sa ajustam legea astfel incat sa nu mai poata fi aplicata in mod (...) neglijent si excesiv de permisiv. (...) Al doilea plan pe care actionam este de a continua lucrarile de extindere a capacitatii penitenciare. Aici, imi pare rau s-o spun, in ultimii ani s-a pierdut timpul, timp pretios. Al treilea plan este unul juridico-diplomatic, sa discutam cu CEDO, sa explicam ca in Romania situatia este alta. (...)Nu se face probatiune dupa ce se iese din penitenciar, adica acesti detinuti care ies din penitenciare in conditiile legii recursului compensatoriu nu sunt supravegheati, monitorizati asa cum ar trebui sa fie. La noi (...) tot serviciul de probatiune gestioneaza 100.000 de cazuri. Un inspector de probatiune are in grija 173 de cazuri, ceea ce inseamna efectiv ca nu se face serviciu de monitorizare", a spus Predoiu la Realitatea Plus.Pe de alta parte, el a explicat ca in ultimii ani, din cauza faptului ca legea penala a fost "grav slabita", recidivistii au o indrazneala tot mai mare."Mai e o cauza care a aparut in ultimii ani: pur si simplu, recidivistii nu mai au frica de lege. Legea penala a fost foarte grav slabita in ultimii ani, respectul legii, frica de lege in sensul bun al cuvantului. Capacitatea parchetelor de a investiga, capacitatea politiei de a reactiona a fost grav (...) subminata si exista acest context in care (...) recidivistii, in special, au o indrazneala din ce in ce mai mare de a comite infractiuni", a sustinut Predoiu.Demnitarul a punctat ca se lucreaza "zi lumina" la o solutie pentru aceasta problema."Intervenim pe toate planurile. Nu se sta, se lucreaza zi lumina la Ministerul Justitiei. Odata reluate lucrarile Parlamentului, vom opera alaturi de parlamentari, toate partidele, ca inteleg ca e mare consens aici, aceste modificari. Dar in acest moment, acum, cand vorbim, a iesi cu o ordonanta de urgenta fara sa ne asiguram ca nu dam in alta dandana, care tot pe Romania ar costa-o pana la urma, ar fi putin hazardat, ca sa nu spun altfel", a adaugat Catalin Predoiu.