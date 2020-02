Predoiu il propune pe Licu in functia de prim procuror general adjunct al Romaniei. Lista procurorilor propusi la sefia marilor parchete

Haineala, out

Propunerile, trimise la CSM

Cine a candidat pentru aceste functii

Ziare.

com

Iata care sunt acestea:Prim adjunct al Procurorului General al PICCJ -Adjunct al Procurorului General al PICCJ -Procuror sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica a PICCJ -Procuror Sef al Sectiei parchetelor militare a PICCJ -Adjunct al Procurorului sef al DIICOT -Adjunct al Procurorului sef al DNA -Bogdan Licu si Maria Magdalena Militaru au fost singurii candidati pe functiile de orim adjunct si adjunct al procurorului general.Pe de alta parte, Catalin Predoiu nu a facut propuneri pentru functiile de sefi ai Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul DNA, pentru care au candidat procurorii Constantin Claudiu Dumitrescu si Silviu Paul Dumitriu.De asemenea, pentru functia de adjunct al procurorului-sef DIICOT, a preferat-o pe Oana Daniela Patu, desi pe aceasta pozitie au mai candidat doi procurori celebri, Oana Schmidt-Haineala si Ioana Albani.La sefia Sectiei de Urmarire Penela si Criminalistica din PG, Predoiu a preferat-o pe Adriana Denisa Cristodor, procuror cu experiente in anchete, desi pe acest post candida actualul sef al acestei structuri, Romulus Varga.Propunerile vor fi trimise marti la Sectia pentru procurori din CSM care urmeaza sa dea un aviz consultativ. Decizia finala apartine presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis."Pentru celelalte posturi vacante pentru care a fost organizata selectia, Ministrul Justitiei nu va face propuneri de numire, optand pentru respingerea candidaturilor", anunta MJ.Potrivit sursei citate, pentru posturile ramase astfel vacante, precum si pentru cele care ar putea ramane vacante in urma deciziilor presedintelui Romaniei asupra propunerilor formulate de ministrul Justitiei, Ministerul Justitiei va organiza o noua procedura de selectie la o data ulterioara in cursul lunilor martie - aprilie 2020.Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a fost singurul candidat admis la interviul pentru functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in timp ce pentru functia de adjunct al procurorului general a candidat Maria Magdalena Militaru de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.Pentru functia de sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica de la PICCJ au sustinut interviurile procurorii Dragos Cojocariu, Adriana Denisa Cristodor si Romulus Dan Varga.Procurorii Marius Museanu, Ionel Corbu, Catalin Ranco Pitu, Paul Truica, Grigore Catalin Popescu si Florin Daniel Casuneanu au candidat pentru functia de sef al Sectiei parchetelor militare de la PICCJ, iar pentru functia de adjunct al procurorului-sef de la DIICOT s-au inscris procurorii Ioana Bogdana Albani, Oana Daniela Patu, Teodor Nita si Oana Schmidt-Haineala.Gabriela Popa, Madalina Scarlat si Elena Hach au candidat pentru functia de adjunct al procurorului-sef al DNA.Pentru functia de sef al Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul DNA au candidat Constantin Claudiu Dumitrescu si Silviu Paul Dumitriu.