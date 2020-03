Predoiu il sustine pe Licu, in ciuda avizului negativ al CSM: Are o competenta demonstrata si recunoscuta

Ce spune Predoiu despre Licu

Avizul Sectiei este consultativ, iar cel care decide numirea este seful statului, Klaus Iohannis.Ministerul Justitiei precizeaza ca a luat act de motivarile deciziilor Sectiei pentru procurori din CSM care au avizat trei procurori pentru functii de conducere in marile parchete., pentru functia de prim adjunct al procurorului general al Romaniei (aviz negativ);, pentru functia de adjunct al procurorului general al Romaniei (aviz pozitiv);, pentru functia de adjunct al procurorului-sef DIICOT.Pe 10 martie, CSM a transmis la Administratia Prezidentiala cele trei avize.," arata ministrul Justitiei, intr-un comunicat de presa transmis miercuriPotrivit lui Predoiu, proiectul sustinut in fata ministrului, a comisiei de interviu de la MJ si a Sectiei pentru procurori a CSM ar fi relevat ".""Aptitudinile de comunicare si abilitatile de antrenare a colectivului in indeplinirea obiectivelor strategice impotriva criminalitatii sunt evidente si rezulta din planul managerial al candidatului si documentatia atasata acestuia.Relevant pentru desemnarea domnului procuror este modul in care acesta a inteles sa mobilizeze colectivul de procurori pentru solutionarea dosarelor vechi, context in care atitudinea candidatului, in raport cu dosarele istorice ale Ministerului Public, a fost exemplara (a se vedea modul de gestionare a informatiilor, de natura a satisface interesul public fata de)," conchide ministrul.Potrivit MJ, cei trei candidati au dovedit competenta si experienta profesionala, capacitate de planificare si organizare, abilitati de comunicare intra si interinstitutionale, capacitati de identificare a vulnerabilitatilor si riscurilor la nivelul structurilor de Parchet pentru care au candidat, precum si a cauzelor acestora, "conturand clar si neechivoc modul de remediere a acestora prin propuneri de solutii viabile, atat din perspectiva nivelului resurselor umane si a materialelor alocate, cat si din perspectiva exigentelor indeplinirii atributiilor concrete, in contextul necesitatii intensificarii luptei impotriva coruptiei, a crimei organizate si a consecintelor acestor fenomene, a dimensiunii transfrontaliere."Un alt motiv pentru care Predoiu insista in numirea celor trei candidati ar fi angajamentul asumat de toti candidatii pentru indeplinirea programelor de reforma a sistemului judiciar, a strategiei anticoruptie a fost remarcabil, ca si nivelul de responsabilitate, independenta si integritate al candidatilor, determinat prin evaluarea de catre comisia de selectie a raspunsurilor la intrebarile centrate pe aceste aspecte.," precizeaza Ministerul Justitiei.Decizia de a mentine propunerile este facuta si in baza prevederilor articolului 54 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cat si considerentele deciziei CCR 358/2018. Aceasta este cea care l-a obligat pe Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.In 30 mai, Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA.Atunci, 6 dintre cei 9 magistrati sustineau ca presedintele Romaniei a incalcat Constitutia, prin refuzul de a o demite pe Codruta Kovesi.Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, majoritatea a interpretat Constitutia in sensul ca "".De asemenea, opinia majoritara a fost ca presedintele ar fi trebuit sa il determine pe cale amiabila pe fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, sa renunte la ideea revocarii Codrutei Kovesi.," motiva CCR.I.S.