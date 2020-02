Predoiu, la audiere: "Grupurile de infractori se doteaza cu tehnica, drone, aparate de bruiaj". Ce a spus despre SS si Codurile Penale

Nicio audiere fara scandal

"Va informez documentat, pe baza discutiilor cu Ministerul Public, ca grupurile de infractori se doteaza cu tehnica, de la aparatura de bruiaj, la drone si microfoane ambientale, pentru a preveni si paraliza actiunile echipelor de ancheta, ceea ce este foarte grav.In ultimii ani, crima organizata s-a modernizat mai mult decat parchetele, e un fapt. In acest context, cred ca devine legitima intrebarea: 'Ce fel de stat vrem sa fim?'", a spus Catalin Predoiu in fata senatorilor si deputatilor.La fel ca si in cazul celorlalti ministri, audierea ministrului Justitiei in cadrul sedintei celor 7 comisii parlamentare reunite sub conducerea senatorului PSD Serban Nicolae a inceput cu o apriga disputa, generata de senatorul PSD Robert Cazanciuc si care s-a incheiat dupa mai bine de 20 de minute, fara niciun vot.Robert Cazanciuc a propus suspendarea audierii pana cand ministrul Predoiu va aduce la sedinta avizele celor 25 de ordonante de urgenta adoptate intr-o singura noapte de Guvernul Orban, inainte de demiterea prin motiune de cenzura.Au urmat argumente pro si contra, pe procedura si pe fond, iar ministrul Predoiu a dat asigurari ca toate informatiile pot fi obtinute de la Secretariatul General al Guvernului si de la initiatori, mai ales ca actele normative au fost deja depuse la Parlament.In timp ce Serban Nicolae sustinea ca ministrul "poate dispune subordonatilor de la MJ" sa trimita la Parlament copii ale avizelor, ministrul Predoiu i-a replicat ca ar incalca procedurile daca ar face asa ceva. "Noi nu miscam hartii acolo pe baza de sms-uri, semne, telefoane"., dar nu imi permite legea", a mai punctat Catalin Predoiu, moment in care discutiile au incetat si s-a trecut mai departe, pe ordinea de zi fiind un singur punct: audierea si avizarea lui Catalin Predoiu pentru reinvestirea in functie.Ministrul interimar, propus pentru un nou mandat, a prezentat bilantul celor 3-4 luni de activitate si a anuntat ce si-a propus pentru urmatoarele luni, "dat fiind contextul politic".Catalin Predoiu a enumeratsau in curs de rezolvare, "in ordinea urgentei", incepand cu "problematica CEDO, conditiile din penitenciare si recursul compensatoriu" si continuand cu blocajul si conflictul existent in CSM la preluarea mandatului, institutie "cheie", care "astazi are un presedinte ales si functioneaza".In ceea ce priveste, Catalin Predoiu a spus ca "desfiintarea a fost si ramane un obiectiv in cadrul programului de guvernare", dar nu se face prin ordonanta de urgenta, ci a decis aprobarea unui memorandum in Guvern si redactarea unui proiect de lege care a fost trimis la CSM pentru dezbatere si avizare, urmand ca Parlamentul sa decida la final, "asa cum e si normal".Alte probleme au fost cele legate desi de buget. "13 pozitii erau vacante, unele de ani de zile, la Parchetul General, DNA si DIICOT. Astazi, 70%, intre care toate cele de varf, sunt in procedura de ocupare", iar pentru unele urmand sa fie reluate procedurile.In ceea ce priveste directiile de actiune, obiectivele care decurg din programul de guvernare tin mai intai de"Imi mentin optiunea de a nu le discuta in Parlament in plina campanie electorala, pentru ca substanta poate fi afectata de intensitatea confruntarilor politice. Va rog sa amanam pana la alegerea noului Parlament", a spus, printre altele, deputatul PNL, precizand ca la MJ se va continua intre timp munca la aceste acte normative.Alte obiective propuse sunt legate de INM, de aplicarea unor decizii ale CCR (36 dintre ele ar trebui receptate in Codurile Penale), subliniind ca "reforma penala trebuie facuta pe indelete, de un parlament proaspat legitimat electoral, prin consens politic".Un alt obiectiv este legat de decizia CEDO referitoare la conditiile din penitenciare.. E un pas constructiv, s-a muncit mult, multumesc CEDO", a mai declarat Catalin Predoiu, precizand ca urmeaza masuri privind cazarea si redistribuirea intre detinuti, iar pe termen lung constructia de penitenciare.Ministrul Predoiu s-a referit si la obiective care tin de "logistica si pregatirea profesionala a magistratilor si grefierilor", in conditiile in care "schemele de personal nu sunt acoperite, dotarile mijloacelor de ancheta lipsesc", bugetul fiind acoperit in proportie de 21% pe 2020."Schema de personal a MP cuprinde, la instante - 600. Pensionarile s-au inmultit", a enumerat el.De asemenea, din strategia aprobata de Parlament in 2015, doar o mica parte din masuri s-au indeplinit. "Din 2016 s-a batut pasul inapoi, s-au pierdut ultimii 4 ani pentru dezvoltarea sistemului judiciar", a adaugat acesta.Pe de alta parte, ministrul Predoiu a subliniat ca "avem o perfecta dezordine in sistemul salarial pe justitie"."Legi necorelate si prost scrise in domeniul salarial au deschis calea in instanta pentru recuperari, dobanzi, penalizari (...) Aceste hotarari s-au rulat, precum un bulgare de zapada si au condus la un deficit urias", a spus ministrul, prezentand date statistice care arata ca s-a ajuns in 2019 la "65 milioane de euro, bani datorati si platiti de Guvern, rezultati din legi necorelate".Mai mult, in anii urmatori "se vor plati 390 milioane de euro pentru drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatoresti".La toate acestea se adauga si alte sume din diverse drepturi sau chirii care "au marit factura"."In 2019, MJ, MApN, MP, ICCJ au cheltuit impreuna 45 de milioane de euro pe astfel de drepturi (nu avem date de la CSM). Sunt drepturi acordate prin lege, hotarate aici", a spus Catalin Predoiu in Parlament.Pe de alta parte, ministrul a reamintit ca "Justitia e un serviciu public care genereaza sume uriase la buget, prin taxele de timbru" si alte masuri."Trebuie sa eficientizam aplicarea legilor si gestionarea banului public (...) Rezultatele depind si de cat investesti in justitie, nu numai in salarii, ci si in dotari (...).si MJ se va ocupa de acest subiect, astfel incat odata cu instalarea noului Parlament sa avem toate datele pentru rezolvarea durabila a problemelor.Cred ca e nevoie de o lege destinata exclusiv puterii judecatoresti, corelata cu sistemul legislativ (...) O lege care sa puna ordine, sa elimine inechitatile, sa stopeze valurile de procese, sa esaloneze restantele, sa constituie un stimulent pentru atragerea de juristi in magistratura", a mai spus Catalin Predoiu, subliniind ca "pensionarile anticipate au devenit o vulnerabilitate".La finalul prezentarii sale, ministrul a subliniat ca "", subliniind ca e nevoie de "ordine in lege, ordine in organizare, calitate in pregatirea profesionala".Prezentarea ministrului Catalin Predoiu a continuat cu intrebari si raspunsuri, urmand ca la final sa se voteze un aviz, consultativ. Votul in plen pentru Guvernul Orban II se va da pe 24 februarie.