Predoiu s-a intalnit cu ambasadorul SUA: Au vorbit despre refacerea Legilor Justitiei si finalizarea Codurilor Penale

Cei doi oficiali au stabilit ca refacerea Legilor Justitiei si finalizarea Codurilor Penale sunt obiective esentiale in perioada care urmeaza.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Justitiei, ministrul Catalin Predoiu s-a intalnit cu ambasadorul SUA."Inca din debutul intalnirii, domnul Hans Klemm l-a felicitat pe domnul Catalin Predoiu, pentru preluarea mandatului de ministru al Justitiei si i-a transmis intregul suport atat din partea Ambasadei Statelor Unite, cat si a SUA, pentru agenda cu care a venit in fruntea ministerului, asa cum se regaseste in programul de guvernare.Excelenta sa si-a exprimat disponibilitatea in ceea ce priveste cooperarea juridica internationala, precum si intregul suport pentru munca pe care Ministerul Justitiei, alaturi de sistemul judiciar si de Parlament, o va intreprinde pentru refacerea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale", a transmis Ministerul Justitiei.Sursa citata a precizat ca cele doua parti au exprimat faptul ca "refacerea Legilor Justitiei si finalizarea Codurilor Penale sunt obiective esentiale in perioada care urmeaza, astfel incat Justitia din Romania sa devina un serviciu public eficient si, in acelasi timp, infaptuita la termene rezonabile, sa aduca cetatenilor dreptate si pace sociala"."De asemenea, s-a subliniat importanta restabilirii capacitatii parchetelor de a combate criminalitatea de toate tipurile, cu respectarea drepturilor si garantiilor procedurale. In mod special, ambasadorul american a exprimat interesul Statelor Unite in cadrul cooperarii internationale privind combaterea infractiunilor in ceea ce priveste regimul drepturilor proprietatii intelectuale", se mai arata in comunicat.Potrivit sursei citate, ambasadorul american a inmanat ministrului Justitiei scrisoarea procurorului general al SUA, William P. Barr, adresata Guvernului Romaniei, care evoca cele aratate mai sus."Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a multumit pentru deschiderea si sprijinul Ambasadei SUA si procurorului general SUA pentru eforturile pe care Ministerul Justitiei le va face in reluarea cursului reformelor in Justitie si cooperarea judiciara internationala.In mod special, ministrul Justitiei a exprimat interesul partii romane pentru cooperarea in recuperarea produselor infractiunii si a prejudiciilor create de acestea, inclusiv prin transferul de expertiza si bune practici in domeniu, astfel incat ANABI sa devina o agentie de temut pentru toti cei care deturneaza banii publici si ii scot din tara prin diverse tehnici fiscale si juridice, inclusiv in jurisdictiile off shore", se mai arata in documentul citat.In incheierea intalnirii, cei doi oficiali au subliniat din nou faptul ca pentru Romania si Justitia din Romania cooperarea cu partenerii strategici, SUA si UE, "este cruciala pentru atingerea obiectivelor Ministerului Justitiei, inclusiv in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare in domeniul Justitiei, drept pentru care cele doua parti vor restabili si dezvolta aceasta cooperare"."Cooperarea cu SUA si UE a fost esentiala in trecut pentru Ministerul Justitiei in atingerea obiectivelor de reforma in Justitie si de combatere a criminalitatii de toate tipurile, va fi reluata si va aduce beneficii cetatenilor nostri, magistratilor si sistemului judiciar.Sunt foarte interesat sa prevenim infractionalitatea si sa recuperam produsele si prejudiciile create prin infractiunile de toate tipurile.Banii publici deturnati de infractori sunt ai cetatenilor si trebuie adusi acasa de oriunde acestia i-au ascuns de Justitie. Inteleg interesul partii americane pentru refacerea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale, ca si pentru combaterea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, sunt si obiectivele noastre.Vom relua cooperarea si o vom dezvolta, pentru ca este in avantajul cetatenilor romani si serveste intereselor noastre de tara", a conchis ministrul Justitiei.