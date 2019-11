Predoiu si-a adus un nou secretar de stat la Justitie: Cine este avocatul Cristian Bacanu

Ziare.

com

"Am acceptat provocarea si, incepand de azi, ma alatur echipei executive a Partidului National Liberal in calitate de Secretar de Stat la Ministerul Justitiei. Le multumesc pentru incredere primului ministru Ludovic Orban si ministrului Justitiei Catalin Predoiu", este anuntul postat pe Facebook de Cristian Bacanu , care este si presedinte al PNL Sector 5.Avocatul adauga in postare ca a intrat in politica acum trei ani, pentru a contribui la modul in care functioneaza Justitia in Romania. "Imi voi respecta principiile si voi munci asa cum am facut si pana acum pentru lucrurile in care cred. La treaba!#BacanuSpuneDrept #JusticeForAll", se incheie mesajul.Avocatul Bacanu s-a facut recent remarcat in spatiul public dupa procesul castigat la Inalta Curte care a decis ca "statul roman trebuie sa respecte dreptul la viata al unui roman si sa ii asigure la domiciliu nutritia intravenoasa (parenterala) fara de care acesta nu poate supravietui".Procesul a fost deschis de un pacient care nu poate supravietui fara un anumit tratament postoperator, in valoare de 5.000 de lei lunar si pe care statul roman nu il asigura gratuit la domiciliu, doar in spitale, nutritia nefacand parte din pachetul de medicamente compensate.Iata si un interviu acordatin ianuarie de avocatul Cristian Bacanu Cum arata realitatea in sistemul de justitie pastorit de Tudorel Toader, ministrul preocupat de soarta condamnatilor Saptamana trecuta, ministrul Predoiu si-a mai adus un secretar de stat. Este vorba de Lidia Barac (62 de ani), care a mai ocupat aceasta functie in perioada 8 aprilie 2010 - 28 iunie 2012, cand ministerul era condus tot de actualul ministru Catalin Predoiu.Ea s-a pensionat din magistratura in octombrie 2017, din functia de judecator la Curtea de Apel Timisoara.B.B.