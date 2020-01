Predoiu trimite azi propunerile pentru sefia marilor parchete la CSM, pentru validare

Propunerile

Catalin Predoiu a anuntat ca va trimite, miercuri, propunerile catre CSM, Sectia de procurori, in vederea avizarii.Ministrul a afirmat ca se respecta, astfel, calendarul initial anuntat de Ministerul Justitiei pentru selectia procurorilor in vederea ocuparii functiilor de conducere de la Parchetul General, DNA si DIICOT.Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerile Presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functiile de conducere.Catalin Predoiu a anuntat, marti, ca propunerea sa pentru Parchetul General este Gabriela Scutea . Crin Bologa este propunerea pentru DNA, iar Giorgiana Hosu propunerea pentru DIICOT."Am ales candidatii care au prezentat simultan competenta si experienta. M-am ferit de experimente, pentru ca situtia in care se afla Ministerul Public nu permite experimente", a declarat Predoiu.Ministrul Justitiei a explicat ca procurorul Gabriela Scutea a avut cea mai solida prestatie si cel mai solid dosar profesional."O prestatie aplicata, concreta, pertinenta. Este un procuror pentru care Ministerul Public nu prezinta necunoscute. A demonstrat cunoastere, viziune, forta si substanta profesionala. Proiectul de management al doamnei Scutea a fost cel mai bun dintre toate prezentate.A acoperit complet atat partea de administratie si constructie interna a Ministerului Public, cat si partea de reprezentare externa. Cunoaste bine MCV si este foarte bine cunoscuta la Bruxelles", a declarat Catalin Predoiu.Referitor la Crin Bologa, propus la conducerea DNA, ministrul Justitiei a afirmat: "A prezentat un proiect de management complet, concret, cu solutii aplicate. Prestatia la interviu a fost impresionanta, puternica si echilibrata in acelasi timp. Aduce garantia ca lupta anticoruptie va continua energic in conditii de deplin respect al drepturilor si garantiilor procesuale".Referitor la DIICOT, Predoiu a subliniat ca institutia prezinta particularitatea anchetelor transfrontaliere si prin aceasta a cooperarii interinstitutioale interne si externe."Doamna procuror Giorgiana Hosu stapaneste cel mai bine aceste dimensiuni. Proiectul de management a fost foarte cursiv si prestatia echilibrata, sustinuta de o imagine panoramica a problemelor si a activitatii DIICOT", a subliniat Catalin Predoiu.