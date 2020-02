Predoiu vrea la Ministerul Justitiei un judecator care a dat o sentinta favorabila lui Dragnea

Deciziile mediatizate

Cazul favorabil lui Dragnea

Solicitarea urmeaza sa fie discutata in sedinta de joi a Sectiei pentru judecatori din CSM.a solicitat Ministerului Justitiei date suplimentare privind aceasta detasare, respectiv functia pe care Nicoleta Nolden urmeaza sa o ocupe in MJ.In ultimii zece ani, Nicoleta Nolden a mai fost detasata de mai multe ori in Executiv: a fost consiliera lui Catalin Predoiu in primul mandat al acestuia in fruntea Ministerului Justitiei, consilier de stat in aparatul de lucru al fostului prim-ministru Mihai Razvan Ungureanu si a lucrat in Ministerul Afacerilor Externe, unde a ocupat functia de consul in cadrul sectiei de afaceri consulare a Consulatului General al Romaniei la Bonn.Potrivit Europa Libera , Nicoleta Nolden este colega de complet de judecata cu Alina Ghica, vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti, si prietena Liei Savonea, presedintele CSM.Potrivit unor surse judiciare citate de postul de radio, Nolden locuieste mai mult in Germania, fiind casatorita cu un cetatean german.Nicoleta Nolden a dat la finalul anului trecut trei decizii mediatizate., dupa pensionare, un procuror din cadrul Sectiei Speciale - decizie intoarsa de Inalta Curte,, dupa revocare, un secretar de stat la Ministerul de Interne - sotul unei inspectoare din cadrul Inspectiei Judiciarecare stabilea tragerile la sorti ale completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte - decizia este folosita de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru a cere anularea sentintei la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive.Dupa ce mass-media a prezentat aceste cazuri, trei membri CSM i-au cerut sefei CSM, Lia Savonea, sa puna in discutia plenului CSM oportunitatea sesizarii Inspectiei Judiciare in legatura cu activitatea Nicoletei Nolden.Probabil cea mai mediatizata a fost decizia prin care Nicoleta Nolden a anulat pe 2 octombrie o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si doua hotarari ale Colegiului de Conducere a Inaltei Curti, care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori.Motivul: Decizia CSM trebuia publicata in Monitorul Oficial, deoarece este vorba de un act administrativ cu caracter normativ. Asta in timp ce CSM doar a publicat hotararea pe pagina de Internet a institutiei.Decizia a fost invocata de avocatii lui Liviu Dragnea pentru a depune o contestatie in anulare, invocand ca "instanta nu a fost compusa potrivit legii" si a fost motivata in timp record.