Presedintele Curtii de Apel Constanta ii transmite lui Predoiu ca e dificil sa convoace adunarea generala in cazul consultarii privind desfiintarea SS

"Termenul apare ca dificil de respectat"

Candideaza la Inalta Curte

Ziare.

com

Intr-o scrisoare transmisa instantelor si parchetelor pe 25 noiembrie, Catalin Predoiu ii consulta pe magistrati cu mai multe teme importante din Justitie.Potrivit lui Catalin Predoiu, ar fi "de mare utilitate" ca punctele de vedere sa fie transmise la Ministerul Justitiei pana la data de 30 noiembrie, avand in vedere si intalnirile cu reprezentantii Comisiei Europene din marja Consiliului JAI, din 2-3 decembrie 2019 la Bruxelles.Practic, sefii instantelor si parchetelor trebuie sa convoace adunarile generale pana vineri, 29 noimebrie, pentru a da un raspuns.In mesajul transmis de Epure lui Predoiu, consultat de, datat 26 noiembrie, acesta ii solicita ministrului sa fie transmis proiectul de act normativ cu privire la care solicita punctele de vedere.In masura in care membrii colectivelor de judecatori vor exprima, in termenul solicitat, opinii individuale asupra problematicii referitoare la institutiile enumerate (in referire la viziunea Guvernului in exercitiu cuprinsa in programul de guvernare - Sectiunea justitie - si in raport de care afirmati ca se impun facute unele modificari urgente la Legile Justitiei) va asiguram ca vom centraliza opiniile exprimate in vederea informarii dumneavoastra, necesara luarii deciziei concrete asupra eventualei initieri a procedurii legislative", scrie Marius Cristian Epure.Presedintele Curtii de Apel Constanta, Marius Cristian Epure, este considerat unul din apropiatii sefei CSM, Liei Savonea, iar in prezent candideaza pentru un post de judecator la Inalta Curte.Presedintele Curtii de Apel Constanta s-a numarat printre cei 30 de sefi de instante care in luna martie au semnat o scrisoarea impotriva magistratilor care au protestat impotriva modificarilor legislative initiate de coalitia PSD- ALDE.Anterior, in februarie, presedintele Curtii de Apel Constanta s-a solidarizat cu Lia Savonea, intr-un comunicat de presa.In aprilie, Adunarea generala a judecatorilor din Curtea de Apel Constanta a declansarat procedura de revocare din functie a lui Marius Cristian Epure.