Primele concluzii ale ministrului Predoiu dupa interviurile pentru procuror general

"S-au incheiat interviurile pentru functia de procuror general al Romaniei, organizate de Ministerul Justitiei.Respect pentru toti candidatii! Au demonstrat profesionalism si valoare atat la interviu, cat si la lucrarile scrise. Parchetele si justitia au nevoie in continuare de ei in prima linie, dincolo de rezultatul selectiei.Sper ca cei care nu vor fi propusi pentru numire sa nu uite cele de mai sus.Acum, dupa ce s-a lamurit ca toti isi cunosc meseria de procuror si au vocatia de lider, urmeaza, mai intai, deliberarea cu privire la ce tip de lider este nevoie, in functie de ceea ce s-a intamplat, bine sau rau, in ultimii 10-15 ani in Ministerul Public si ceea ce este de facut in urmatorii 3 ani si mai bine in Ministerul Public", scrie Predoiu pe Facebook El subliniaza ca refacerea si modernizarea Ministerului Public vor cuprinde un ciclu mult mai lung decat urmatorii 3 ani si fiecare etapa va avea cerintele si provocarile ei."Voi revedea dosarele de candidatura, in special, acum, proiectele de management, voi revizita notitele de interviu si de discutii cu membrii comisiei. Apoi, voi lua o decizie, in termenul fixat.Inca o data, multumesc candidatilor! Multumesc si membrilor comisiei de interviu, ale caror intrebari si consideratii ulterioare m-au sprijinit sa imi clarific si verific unele constatari personale sau mi-au provocat reflectii binevenite", anunta ministrul.El se declara convins ca lucrurile vor evolua in aceiasi parametri buni si in cadrul interviurilor pentru celelalte functii.Opt candidati aspira la postul de procuror general, interviurile derulandu-se pe parcursul a doua zile, marti si miercuri. Joi au loc interviurile pentru sefia DNA, care vor fi urmate de cele pentru conducerea DIICOT. Examenul lui Predoiu si Iohannis si iata cine sunt favoritii la sefia marilor parchete si care e componenta comisiei