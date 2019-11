Procurorii din DNA, DIICOT si Parchetul General discuta joi daca se impune desfiintarea Sectiei Speciale

Intalnirea de la Bruxelles

Ziare.

com

Este vorba de o consultare a corpului magistratilor cu privire la modificarile facute de coalitia PSD - ALDE la Legile Justitiei.Surse judiciare au explicat pentruca adunarile generale au fost convocate in jurul orelor 12.00-13.00.Potrivit surselor citate, mai multe instante si parchete din Romania au organizat pentru miercuri, joi si vineri astfel de adunari generale pentru a raspunde intrebarilor puse de Catalin Predoiu.Potrivit lui Catalin Predoiu, ar fi "de mare utilitate" ca punctele de vedere sa fie transmise la Ministerul Justitiei pana la data de 30 noiembrie, avand in vedere si intalnirile cu reprezentantii Comisiei Europene din marja Consiliului JAI, din 2-3 decembrie 2019 la Bruxelles.Practic, sefii instantelor si parchetelor trebuie sa convoace adunarile generale pana vineri, 29 noiembrie, pentru a da un raspuns.Pe de alta parte, presedintele Curtii de Apel Bucuresti, Marius Cristian Epure, ii transmite ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, ca este dificil de convocat adunarea generala a judecatorilor pentru a putea raspunde cu privire la temele lansate.Reamintim ca un numar de 3.900 de magistrati au semnat in 2018 un memoriu adresat premierului de atunci, Mihai Tudose, si fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, in care solicitau retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei.Memoriul, pe pagina Forumului Judecatorilor din Romania. I.S.