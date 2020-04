Viata in penitenciare in timpul pandemiei: Detinutii nu mai primesc pachete si vizite intime, dar pot vorbi mai mult la telefon

De ce au fost suspendate aceste drepturi?

Masurile au fost luate in contextul epidemiologic existent in Romania si in baza decretelor presedintelui Romaniei prin care s-a instituit si prelungit starea de urgenta. Detaliile apar intr-un " Ghid practic de masuri " emis de Ministerul Justitiei.In schimb, pentru a favoriza relatiile cu familia si apartinatorii, pentru perioada starii de urgenta, pentru persoanele private de libertate a fost extins exercitiul urmatoarelor drepturi:- Dreptul la convorbiri telefonice;- Dreptul la comunicari on-line.De asemenea, a fost extins, in anumite conditii, dreptul persoanelor private de libertate de a achizitiona bunuri si produse alimentare, precum si pentru plata convorbirilor telefonice.Ministerul Justitiei explica ratiunea acestor masuri: Limitarea exercitiului unor drepturi si recompense are un rol protectiv fata de persoanele condamnate (aprox. 20.000 persoane), fata de familiile si apartinatorii acestor persoane, fata de angajatii locurilor de detinere (aprox. 12.000 persoane), respectiv fata de comunitate in ansambluMasurile au drept scop "."Conform ghidului MJ, detinutii primesc in plus un numar de 15 minute in plus/ zi la convorbirile telefonice. Astfel, in vederea promovarii unei legaturi constante si a cresterii sanselor de imbunatatire a relatiilor cu apartinatorii, rude, prieteni:- Pentru detinutii carora li se aplica regimul de executare deschis, semideschis si inchis, precum si cei carora nu li s-a stabilit inca regimul de executare s-a majorat durata si numarul convorbirilor telefonice, la maximum 75 de minute pe zi (de la 60 minute/zi);- Pentru detinutii carora li se aplica regimul de maxima siguranta, precum si cei care prezinta risc pentru siguranta penitenciarului, s-a majorat durata si numarul convorbirilor telefonice, la maximum 45 de minute pe zi. (de la 30 minute/zi);- Pentru toate persoanele private de libertate dreptul la comunicari/convorbiri on-line se extinde, indiferent de situatia disciplinara si periodicitatea legaturii cu familia, suplimentandu-se corespunzator numarului de vizite la care aveau dreptul conform regimului de executare (regim deschis - 6 comunicari on-line; regim semideschis - 5 comunicari on-line; regim nestabilit - 5 comunicari online; regim inchis - 5 comunicari on-line; regim maxima siguranta - 3 comunicari on-line; femei gravide ori care au nascut, pentru perioada in care ingrijesc copilul in locul de detinere - 8 comunicari on-line).