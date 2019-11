Predoiu isi readuce la minister o colaboratoare din mandatul trecut. Cine e Lidia Barac, noul secretar de stat

Ziare.

Lidia Barac a mai ocupat aceasta functie in perioada 8 aprilie 2010 - 28 iunie 2012, cand ministerul era condus tot de actualul ministru Catalin Predoiu.Actualul secretar de stat s-a pensionat din magistratura in octombrie 2017, din functia de judecator la Curtea de Apel Timisoara. Fostul judecator a avut o cariera in magistratura de 25 de ani si a activat la Judecatoria Resita, Tribunalul si Curtea de Apel Timisoara.Potrivit CV-ului, Lidia Barac a condus Curtea de Apel Timisoara mai multi ani, in perioadele: 1 mai 2006 - 7 aprilie 2010 si 29 iunie 2012-31 decembrie 2014.