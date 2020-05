Instantele si parchetele se redeschid pe 15 mai: Ce reguli noi impune Predoiu si cati bani NU s-au cheltuit

Planul "post stare de urgenta"

Recomandarile MJ

Instantele nu au cheltuit toti banii alocati

In plus, Ministerul Justitiei a elaborat mai multe recomandari menite a veni in sprijinul magistratilor, grefierilor, personalului de specialitate din instante si parchete si cetatenilor care intersecteaza sediile instantelor si parchetelor, potrivit unui anunt facut pe site-ul institutiei. Potrivit recomandarilor, personalul instantelor si parchetelor, grefieri si magistrati, ar urma sa poarte masti/manusi/echipamente de unica folosinta, vor fi montate panouri despartitoare din plexiglas, iar o parte din personal ar urma sa vina la munca sambata pentru evitarea aglomerarii.Este vorba de un plan "post stare de urgenta", pus la punct de Ministerul Justitiei, de reluare graduala a activitatii, urmarind deziderate precum:- Protectia sanitara atat a propriilor magistrati, grefieri si personal de specialitate, cat si a participantilor la infaptuirea actului de justitie, cum ar fi partile din incinta salii de sedinta, avocatilor, expertilor etc.;- Necesitatea satisfacerii serviciului public, in acord cu competentele legale, regulamentare si statutare;- Desfasurarea de activitati, actiuni menite sa stopeze incercarile de zadarnicire a combaterii bolii si de raspandire a acesteia, sprijinind eforturile societatii si statului prin reactii prompte si eficiente pentru inlaturarea efectelor incalcarii masurilor dispuse pe parcursul dezvoltarii situatiei de urgenta, in scopul restaurarii valorilor sociale incalcate prin savarsirea de fapte contrare normelor juridice care au reglementat si reglementeaza raporturile sociale din societate in perioada situatiei de urgenta.Ministerul Justitiei a facut o serie de reguli cu caracter general, care se impun a fi respectate in continuare, acestea putand fi centrate intr-o serie de recomandari.(minimum 1,5 metri), cu referire inclusiv la personalul instantelor/parchetelor, respectiv evitarea unor contacte directe care nu respecta distantarea sociala pentru o perioada mai mare de 15 minute.Aceasta ar putea fi pusa in aplicare prin luarea unor masuri in functie de specificul fiecarei organizatii judiciare, structura personalului, infrastructura proprie, calitatea managementului judiciar si juridic. Iata care sunt cele mai importante recomandari ale MJ, care pot fi accesate pe site-ul institutiei.- Desfasurarea activitatii in intervale orare diferite, utilizand chiar si ziua de sambata, dupa caz;- Limitarea accesului publicului in sala de judecata, chiar daca sedintele raman publice, astfel incat sa poata fi respectate regulile de distantare sociala;- Citarea partilor/participantilor la procedurile judiciare la intervale de timp prestabilite;- Prioritizarea solutionarii cauzelor care se judeca fara citarea partilor, inclusiv intercalarea acestor cauze intre cele "comune" aflate pe lista de sedinta, pentru descongestionarea spatiilor din timp in timp, respectiv in mod regulat;- Utilizarea sistemului de videoconferinta, daca acesta este tehnic posibil si in masura in care natura, obiectul cauzei judiciare sunt compatibile cu acest sistem, care presupune sacrificarea principiului nemijlocirii, extrem de important in faza administrarii probelor;- Impunerea portului de masti/manusi/echipamente de unica folosinta si folosirea de biocide si produse dezinfectante pentru personalul din cadrul instantelor si parchetelor;- Incurajarea celor care pot lucra de acasa sa ramana acasa, in masura in care pot efectua o parte din activitate in acest mod;- Instituirea obligativitatii de a purta echipament de protectie si/sau montarea de panouri despartitoare din plexiglas in ipoteza in care distanta sociala nu poate fi asigurata (masura se poate institui in birourile in care functioneaza mai multe persoane si nu exista posibilitatea relocarii acestora in alte spatii, precum si in boxele amenajate pentru persoanele aflate in stare de retinere sau arestare preventiva);- De asemenea, panourile de plastic pot fi imaginate si pentru momentul nepublic al deliberarii in situatia completelor colegiale;- Obligativitatea purtarii de masti/manusi de protectie in interiorul institutiilor judiciare;- Suspendarea activitatilor la anumite intervale de timp pentru aerisirea sau dezinfectarea spatiilor de lucru/sali de sedinta, sali de audiere etc.din fiecare colectiv (persoanele cu afectiuni medicale, atestate de catre medic) si utilizarea acestor persoane in activitati individuale/independente sau in regim de telemunca.a persoanelor care prezinta simptome de imbolnavire (febra, tuse s.a.m.d.) pana la clarificarea starii de sanatate si diseminarea acestor informatii in colectivul de munca.instantelor/parchetelor.sau a internshipurilor atat la instante, cat si la parchete.Ministerul Justitiei a alocat Curtilor de Apel sume de bani corespunzatoare luarii tuturor masurilor necesare pentru prevenirea imbolnavirilor si asigurarea disciplinei sanitare.Astfel, pana in prezent, suma utilizata de catre curti pentru achizitionarea materialelor de protectie SARS - nCov 2 a fost de 1,248,613.28 de lei, in prezent Curtile de Apel avand la dispozitie 1,972,553.72 de lei, cu aceeasi destinatie."De asemenea, la data de 15 aprilie 2020, Ministerul Justitiei a transmis instantelor judecatoresti (Curti de Apel, Tribunale, Judecatorii) o adresa prin care s-a solicitat acestora comunicarea, centralizata pe Curti de Apel, a necesarului de echipamente de protectie ce trebuie achizitionate in completarea stocurilor necesare instantelor, in scopul asigurarii stocurilor necesare instantelor pentru desfasurarea activitatii in siguranta in salile de sedinta pentru urmatoarele 30 de zile.," precizeaza MJ.I.S.