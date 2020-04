Predoiu anunta ca prima sefa a Sectiei Speciale si-a retras cererea de a lucra la Ministerul Justitiei. CSM respinge si alte detasari

CSM respinge delegarea lui Lazar

Sectia pentru procurori din CSM a luat act marti de acest lucru. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a explicat in timpul sedintei, ce s-a desfasurat prin videoconferinta, ca Sterschi i-a trimis aceste informatii in jurul pranzului.Predoiu a aratat procurorilor ca vrea sa detasase la Ministerul Justitiei o alta procuroare, Ecaterina Eucarie, si ca are chiar acordul de principiu al procurorului general al Romaniei, Gabriela Scutea."Am facut o retragere a cererii de detasare, ca urmare a renuntarii acordului de detasare din partea doamnei procuror Sterschi. Mi-a trimis astazi la pranz aceasta solicitare. Cu cealalta cerere insa ramanem pe aceeasi pozitie. Am trimis astazi suplimentarea de cerere, cu privire la functiile pe care urmeaza sa le aiba doamna Ecaterina Eucarie in Ministerul Justitiei.," declara Predoiu.CSM a respins marti solicitarea de detasare a Ecaterinei Eucarie.Sectia pentru procurori din CSM a mai respins marti si propunerea de delegare in functia de consilier a Gabrielei Scutea a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apels Timisoara.Cristian Lazar a mai lucrat la Parchetul General, in functia de procuror sef adjunct al Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica, pana in 2018. El a candidat fara succes la sefia DNA, in procedura demarata de Tudorel Toader.Cristian Lazar a fost in mijlocul unui scadal mediatic in 2018, dupa ce o ordonanta de clasare semnata de el in dosarul care il viza pe presedintele Klaus Iohannis, s-ar fi regasit in dosarul fostului procuror general Augustin Lazar, care candida pentru ocuparea unui nou mandat.