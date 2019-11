Prima mare curte de apel din tara care voteaza pentru desfiintarea Sectiei Speciale

Tribunalul Cluj: Desfiintati Sectia Speciala

Curtea de Apel Pitesti este prima instanta importanta care voteaza in acest caz. In Romania sunt 15 curti de apel, iar in circumscriptia lor functioneaza tribunale si tribunale specializate. In circumscriptia Curtii de Apel Pitesti functioneaza instantele din Arges si Valcea.Magistratii au discutat miercuri cele patru teme majore pentru Justitie, cu care au fost consultati de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, printre care pensionarea anticipata a magistratilor sau soarta Sectiei Speciale.Este vorba de o consultare a corpului magistratilor cu privire la modificarile facute de coalitia PSD - ALDE la Legile Justitiei.Mai multe instante si parchete din Romania au organizat pentru miercuri, joi si vineri astfel de adunari generale pentru a raspunde intrebarilor puse de Catalin Predoiu.Sursele judiciare au explicat pentrucum s-au repartizat voturile.In cazul pensionarii anticipate a magistratilor cu 20 de ani vechime, majoritatea a fost pentru prorogarea acestei prevederi. S-a votat si pentru abrogarea prevederii, dar nu s-a realizat o majoritate, explica sursele citate.In cazul altei intrebari, privind durata cursurilor de la INM care sa fie de 2 ani, nu de 4 ani asa cum era modificarea PSD- ALDE, s-a realizat unanimitate.Tot unanimitate s-a realizat si in cazul completurilor de apel formate din 2 judecatori, si nu din 3 judecatori, asa cum era modificarea realizata de PSD- ALDE.Sursele citate au explicat ca adunarea generala de la Tribunalul Cluj a votat in unanimitate desfiintarea Sectiei Speciale, mentinerea completurilor de apel formate din 2 judecatori si cursurile la INM din 2 ani. Cu majoritate a fost votata prorogarea pensionarii 20 ani.La Judecatoria Cluj s-a votat in majoritate pentru desfiintarea Sectiei Speciale si prorogarea intrarii in vigoare a pensionarii anticipate. De asemenea, s-a votat in unanimitate pentru a mentine completurile de apel formate din 2 judecatori si cursurile la INM de 2 ani.