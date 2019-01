Siegfried Muresan spune ca Rovana Plumb a generat confuzie la Bruxelles, ministrul se lauda cu ce-a facut

Ziare.

com

Intr-o postare pe Facebook afirma ca "Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a procedat astazi la fel cum a procedat ieri ministrul Teodorovici: a prezentat in Comisia pentru dezvoltare regionala (REGI) a Parlamentului European mai multe prioritati ale Presedintiei romane in domeniul dezvoltarii regionale care"."Prestatia doamnei Plumbin randul colegilor din REGI. Pe buna dreptate, ei vor sa stie care sunt de fapt prioritatile Presedintiei romane in domeniul dezvoltarii regionale. Membrii Comisiei REGI lucreaza cu Consiliul si Comisia lasi iata ca inca nu stiu care sunt prioritatile Romaniei pentru prima parte a anului", a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.In schimb, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii romani de la Bruxelles, Rovana Plumb si-a exprimat satisfactia cu privire la faptul ca Romania va avea posibilitatea sa gestioneze politica de coeziune a UE "pentru viitorul nostru, al tuturor", precizand ca principala tema de discutie a fost astazi "dosarul legislativ care insumeaza toate prevederile legale in baza carora se absorb banii europeni", relateaza Agerpres "E vorba de principala politica investitionala la nivel european, politica de coeziune, si prioritatea noastra ca presedintie este de a avansa cat se poate de mult acest dosar si de a obtine o abordare generala in Consiliu si, bineinteles, de a intra pe anumite elemente specifice in trilog cu Parlamentul European", a spus ministrul, conform Agerpres.La solicitarea jurnalistilor romani, Rovana Plumb a precizat ca este la curent cu rezultatul votului Parlamentului European asupra raportului privind "Protectia bugetului UE in cazul unor deficiente generalizate in ceea ce priveste statul de drept"."Sigur ca si in Parlamentul European sunt pareri divergente. Ca si Presedintie a Consiliului UE, suntem in analiza, impreuna cu toate celelalte state membre, pe opinia data de serviciul juridic al Consiliului, astfel incat toate elementele legate de constitutionalitate sa fie respectate", a adaugat Plumb.Tot astazi, Rovana Plumb a prezentat, in calitate de ministru interimar, si prioritatile presedintiei Romaniei a Consiliului UE in, in cadrul Comisiei pentru transport si turism (TRAN) a PE."In domeniul transporturilor principalele noastre prioritati sunt de a continua investitiile in infrastructura la nivelul UE, de a asigura drepturile cetatenilor ca pasageri, dar si ca angajati in domeniul transporturilor, de asemenea siguranta in transportul rutier si tot ceea ce inseamna investitii pe calea ferata si toate celelalte elemente care sunt complementare si care conduc la o sustinere a unei mobilitati la nivelul UE, a conectivitatii. Ne axam si pe digitalizare, astfel incat sa sustinem nu numai piata interna, dar sa asiguram toate beneficiile necesare pentru a conduce la o crestere economica sustenabila, la competitivitate pentru cetatenii europeni", a declarat Rovana Plumb, conform Agerpres.C.B.