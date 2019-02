Incepe reuniunea JAI la Bucuresti. Iata oaspetii de seama, programul evenimentelor si protestelor

ministrii de Justitie si Afaceri Interne din statele membre ale Uniunii Europene,

Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie,

Julian King, comisarul european pentru securitate interna, Vera Jourova,

comisarul european pentru justitie, protectia consumatorului si egalitate de gen,

Gilles de Kerchove, coordonatorul UE pentru combaterea terorismului,

Claude Moraes, presedintele Comisiei LIBE din Parlamentul European,

Pavel Svoboda, presedintele Comisiei JURI din Parlamentul European,

Ladislav Hamran, presedintele Eurojust,

Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol,

Fabrice Leggeri, directorul Frontex,

Michael O'Flaherty, directorul Agentiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA),

Tiina Astola, director general pentru justitie si consumatori in cadrul Comisiei Europene,

Christine Roger, director general pentru justitie si afaceri interne in cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

Programul evenimentelor

Protest al politistilor si angajatilor din penitenciare

Ziare.

com

Potrivit unei informari de presa, evenimentul va fi prezidat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, pentru sectiunea de afaceri interne, respectiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru sectiunea de justitie.La reuniune vor participa:Evenimentul va debuta in seara zilei de 6 februarie cu un cocktail de bun-venit pentru membrii delegatiilor de pe componenta de afaceri interne.Joi, 7 februarie, ministrii de Interne din statele membre se vor reuni la Palatul Parlamentului pentru a discuta subiecte ce tin de prevenirea si combaterea terorismului, cooperare politieneasca, spatiul Schengen, migratie si azil.La finalul sesiunii dedicate afacerilor interne, joi, in jurul orei 17:15, este programata o conferinta de presa la Sala Nicolae Iorga din Palatul Parlamentului.Vineri, 8 februarie, ministrii de Justitie din statele membre vor discuta la Palatul Parlamentului despre dezvoltarea cooperarii judiciare in materie civila si comerciala, colectarea dovezilor electronice in materie penala si viitorul cooperarii judiciare in materie penala in Uniunea Europeana.Sesiunea dedicata Justitiei se va incheia cu o conferinta de presa, programata sa inceapa vineri, in jurul orei 15:30.In timpul acestor evenimente importante, politistii, lucratorii din penitenciare si rezervisti militari vor protesta , cerand conditii mai bune de munca, salarizare si pensionare.Astfel, joi, de la 09:00, acestia vor protesta in fata sediului Ministerului Administratiei si Internelor si, incepand cu ora 12:00, la sediul Ministerului Justitiei. Vineri, incepand cu ora 08:30, acestia vor fi in fata Parlamentului.