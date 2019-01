Dancila anunta primul act concret al Presedintiei Romane: infiintarea Orchestrei UE

Ziare.

"Este unul ditre proiectele in care m-am implicat alaturi de ministrul Culturii. Saptamana trecuta, pe scena Ateneului, prefesionisti din toate statele UE au dovedit ca muzica uneste, creeaza armonie si bucurie.Prin acest proiect vom promova artistii si operele culturale ale tuturor statelor membre. In cadrul evenimentelor vom pune in valoare bogatia mostenirii culturale comune a intregii UE si vom evidentia identitatea culturala a fiecarei natiuni", a anuntat Viorica Dancila joi, la inceputul sedintei de guvern.Primul concert al Orchestrei UE a avut loc in urma cu o saptamana, la Ateneul Roman, in cadrul evenimentului in care Romania a preluat oficial presedintia rotativa a UE. Dirijorul orchestrei a fost Ion Marin, iar pentru repetitii artistii au avut doar 2 zile.Mandatul roman la Presedintia ConsUE este marcat de dosare extrem de importante, dintre care cel mai complicat la acest moment pare cel al Brexit-ului. Marea Britanie este programata sa iasa din UE la 29 martie, insa Parlamentul britanic tocmai a respins acordul la care ajunsese Theresa May cu liderii de la Bruxelles.Astfel, lumea priveste cu spaima la scenariul unui Brexit neordonat, care ar crea haos in Marea Britanie, unda de soc fiind de asteptat sa loveasca intreaga Europa. In acest context, anuntul de astazi al premierului Dancila poate duce cu gandul la faimoasa scena din Titanic, cu orchestra care a continuat sa cante in timp ce nava se scufunda.Dancila a facut si o scurta referire la vizita de la Strasbourg, catalogand-o drept una "de succes"."Am avut discutii bune, constructive si aplicate cu presedintele PE, Antonio Tajani, Grupul S&D si alti lideri din PE. Atat in plen, cat si in toate discutiile, am transmis un mesaj foarte ferm: toti cetatenii trebuie sa se bucure de respectarea drepturilor si dubla masura nu trebuie sa se regaseasca la nivelul UE.Am primit mesaje ferme de sustinere din partea partenerilor nostri europeni si ne dau incredere ca viziunea presedintiei romane este corecta si adecvata in actualul context european", a spus Dancila.