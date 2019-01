Frankfurter Allgemeine Zeitung comenteaza presedintia Romaniei la Consiliul UE: Taman Bucurestiul!

O guvernare controversata, cu regrese in privinta democratiei si statului de drept

Plusuri si minusuri economice

La inaltimea momentului? Mai degraba NU

FAZ comenteaza prin Christian Geinitz (Viena) pe marginea situatiei ingrate in care se afla Guvernul de la Bucuresti, care are primul sau mandat in fruntea Consiliului UE de la aderarea tarii in 2007 intr-o perioada foarte grea, marcata de deznodamantul Brexit si de viitoarele alegeri europene.Ambele sunt doua teme majore, la fel cum este, de fapt, si preluarea de catre Bucuresti a presedintiei prin rotatie a Consiliului UE. Doar ca aceasta din urma, desi nu mai putin controversata, dispare din prim-planul dezbaterii europene din cauza celorlalte doua subiecte, crede FAZ.Editorialistul cotidianului german explica de ce este controversata preluarea de catre Romania a sefiei UE in acest moment: mai ales din cauza numeroaselor probleme pe care le are cu Uniunea liderul de facto al Guvernului de la Bucuresti, Liviu Dragnea. FAZ aminteste condamnarea penala a acestuia si tentativele sale de impunere a unei legi a amnistiei, care i-ar reda posibilitatea de a prelua el insusi oficial sefia Guvernului.FAZ aminteste de recentele admonestari ale Bruxelles-ului privind regresele Romaniei in materie de justitie, democratie si stat de drept sub ultimele guvernari pesediste, dupa ce anterior tara reusise progrese marcante si remarcate de toata lumea.Premierul Viorica Dancila si Dragnea resping acuzatiile Bruxelles-ului si utilizeaza o tactica folosita deja si de Ungaria si Polonia, invocand retorica potrivit careia est-europenii ar fi tratati de Bruxelles drept membri de mana a doua ai UE. O strategie care prinde la anumite parti ale populatiei, desi editorialistul FAZ atrage atentia ca Romania are si numerosi cetateni bine educati si pro-europeni, mai ales din mediul urban, care nu ar aprecia deloc derapajele guvernarii actuale si care ar fi dispusi sa apere democratia inclusiv prin proteste in strada Problema ar fi, potrivit FAZ, ca tot mai multi astfel de cetateni aleg sa paraseasca Romania pentru conditii de viata mai bune in alte tari din UE FAZ subliniaza ca Romania este o tara in care economia merge bine, cu crestere economica medie de 4,5% in ultimii cinci ani, printre cele mai bune din Uniune; de asemenea, cu o disciplina bugetara si cu o stare a finantelor publice remarcabile. Acestea ar fi insa periclitate de ultimele actiuni indoielnice ale Guvernului: cheltuieli nejustificat de mari in folosul propriei clientele, majorarea pensiilor , a salariului minim si a salariilor bugetarilor.Toate acestea ar periclita obiectivul privind nivelul deficitului, iar stimularea consumului ar prezenta un acut pericol inflationist.De vina pentru toate problemele ar fi, in opinia lui Dragnea si a guvernantilor de la Bucuresti, UE si asa-numitul stat paralel, nicidecum Executivul Romaniei. FAZ aminteste ca Bucurestiul profita la fel ca toate celelalte tari membre din estul si sudul Europei de piata comuna si de accesul la bunastarea comunitara. De exemplu, 2,5% din PIB-ul Romaniei ar fi dat de fondurile europene primite de Bucuresti.Ziarul german nu uita nici de ciocnirile recente ale Guvernului cu diversele concerne financiare si energetice straine, in contextul introducerii taxei pe lacomie , un set de masuri fiscale indreptate mai ales impotriva bancilor straine (chiar daca ele nu sunt singurele care au de suferit).Concluzia nu este una buna pentru guvernantii de la Bucuresti. Indiferent cum se va derula Brexit-ul, faza cea mai fierbinte a acestuia va avea loc in martie, in timpul presedintiei romane a UE. La fel, alegerile europene, in mai.Ambele evenimente ar presupune o conducere a Consiliului UE iscusita politic, care sa poata asigura o cultura a dezbaterii de cel mai inalt nivel, cu expertiza economica si cu o respectare totala a UE si a valorilor ei.Toate aceste calitati sunt cautate insa in prezent degeaba la Bucuresti, conchide editorialistul FAZ.