Avem cei mai ieftini carburanti din UE - Cu cat s-au ieftinit benzina si motorina si cat costa un plin

Benzina si motorina, sub 5 lei/litru. Cu cat s-au ieftinit carburantii comparativ cu inceputul anului. Cat costa un plin

Ce masuri cer transportatorii autoritatilor pentru a limita efectele crizei cauzate de raspandirea coronavirusului

Potrivit statisticii Oil Bulletin publicata de Comisia Europeana pe 16 martie, in tara noastra, un litru de benzina costa, in medie, sub un euro (mai exact, 0,981 euro), iar un litru de motorina - 1,015 euro.Imediat dupa noi se afla Ungaria (1,017 euro/litrul de benzina, respectiv 1,044 euro/litrul de motorina), Bulgaria (1,059 euro/litrul de benzina, respectiv 1,058 euro/litrul de motorina) si Polonia (1,046 euro/litrul de benzina, respectiv 1,070 euro/litrul de motorina).Cei mai scumpi carburanti se gasesc in Olanda (1,551 euro/litrul de benzina, respectiv 1,244 euro/litrul de motorina), Grecia (1,50 euro/litrul de benzina, respectiv 1,26 euro/litrul de motorina) si Italia (1,496 euro/litrul de benzina, respectiv 1,389 euro/litrul de motorina). Suedia are cea mai scumpa motorina - 1,399 euro/litru, iar un litru de benzina costa 1,330 euro/litru.Am comparat preturile la cateva statii de alimentare practicate pe 2 ianuarie si pe 19 martie, pentru a vedea cu cati bani scoatem mai putin din portofel.Astfel, la statiadin zona bulevardului Carol I din Bucuresti, un litru de benzina standard 95 costa la inceputul anului 5,26 lei, iar unul de motorina standard - 5,45 lei. Acum preturile sunt de 4,74 lei/litru, respectiv 4,9 lei/litru.La, la statia din Pitesti, pretul unui litru de benzina a scazut de la 5,56 de lei la 4,64 lei, in timp ce motorina s-a ieftinit de la 5,74 de lei/litru la 4,84 lei/litru.La-ul din Comuna Apahida, judetul Cluj, preturile au scazut de la 5,35 lei la 4,78 lei la benzina si de la 5,51 lei/litru la 4,95 lei/litru in cazul motorinei.Sia operat modificari la preturi. In Bucuresti, la statia de pe Sos. Alexandrei, litrul de benzina s-a ieftinit de la 5,17 lei la 4,67 lei, iar cel de motorina - de la 5,40 lei la 4,87 lei.La statiadin Capitala de pe Calea 13 Septembrie, pretul benzinei a coborat de la 5,24 lei/litru la 4,73 lei/litru, iar cel al motorinei - de la 5,46 lei/litru la 4,91 lei/litru.a ieftinit litrul de benzina de la 5,28 de lei la 4,75 lei la statia din Bucuresti de pe Soseaua Fundeni, iar cel de motorina de la 5,49 de lei la 4,91.Astfel, daca la inceputul anului un plin de benzina (40 de litri) costa cam 210 lei, acum scoatem din buzunar mai putin de 190 de lei, in timp ce la motorina scaderea este de la aproximativ 215 lei la cca 196 de lei.Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor suspendarea platii finantarilor (credite, leasing) si asigurarilor auto obligatorii - RCA contractate de firmele de transport rutier din Romania, pentru o perioada de 3 luni, in conditiile in care aproape 80% din companiile de transport rutier sunt in pragul insolventei si sunt nevoite sa opreasca vehiculele in parcari."Avand in vedere ca in Europa industria de automotive s-a oprit, iar in Romania mai multe fabrici precum Dacia, Ford sau Pirelli si-au suspendat activitatea, firmele de transport rutier de marfuri care lucreaza cu acesti clienti au scadere de 100% a afacerilor. Restul firmelor care realizeaza transport rutier international inregistreaza o scadere de 80%.In cazul transportului rutier national de persoane - linii regulate - numarul de pasageri a scazut cu 60-70%, iar pentru transportul de persoane ocazional scaderea este aproximativ 100%. In cazul transportului rutier de persoane international scaderea este de aproximativ 100%.Aceste firme nu pot folosi activele finantate in aceasta perioada, astfel ca toate platile cu creditele, leasing, asigurari ar trebui suspendate si nu amanate. Firmele de transport rutier nu-si vor putea recupera niciodata neincasarile provocate de criza noului coronavirus si solicita bancilor, firmelor de leasing si firmelor de asigurari sustinere si gasirea impreuna de solutii viabile rapide in aceasta perioada dificila", se arata in comunicatul UNTRR Transportatorii sustin ca daca se face doar o amanare la plata, finantatorii (banci, companii de leasing) si asiguratorii vor solicita banii pentru aceasta perioada la o data ulterioara, iar firmele de transport rutier nu vor putea rezista in fata acestei presiuni financiare, deoarece nu au derulat nicio activitate cu activele finantate. Astfel, UNTRR solicita suspendarea acestor plati pentru industria de transport rutier.