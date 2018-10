Benzina si motorina s-au scumpit galopant in ultimul an, dupa masurile luate de PSD si scumpirea petrolului

Benzina

Motorina

Ziare.

com

Iata preturile comparative, dupa cum arata statistica Oil Bulletin a Comisiei Europene: 1 octombrie 2018 : 1,245 euro/litru 2 octombrie 2017 : 1,072 euro/litru 1 octombrie 2018 : 1,267 euro/litru 2 octombrie 2017 : 1,092 euro/litruComparativ, la nivelul intregii UE, scumpirea carburantilor este de peste 9%. Ceea ce inseamna ca pretul la pompa la noi a avansat de aproape doua ori mai repede in ultimul an.Una dintre principalele cauze pentru cresterea preturilor intr-un ritm mai mare decat media UE este majorarea taxelor.Reamintim ca supraacciza la carburanti a fost reintrodusa in doua etape, in septembrie si octombrie 2017, fapt ce a dus aproape imediat la scumpiri destul de semnificative , care iata ca se mentin pana acum.Fara aceasta suprataxare, ne-am fi apropiat de ritmul de crestere al pretului de la nivelul UE.Ideea este ca vestile de pe pietele internationale nu sunt chiar roz. Barilul de petrol Brent, care influenteaza costul de alimentare la pompele de pe Batranul Continent, s-a scumpit de la 55,6 dolari la aproape 85 de dolari. Si este foarte posibil sa ajunga la 100 de dolari in cateva luni . Iar daca luam in calcul si faptul ca dolarul s-a apreciat usor fata de moneda nationala (3,9086 lei/unitate la inceputul lunii octombrie 2017, a ajuns la 4,0631 dupa un an), iata ca semnalele arata ca singura traiectorie a pretului carburantilor este in sus, cel putin in perioada urmatoare.Singura optiune pentru o eventuala ieftinire este renuntarea la supraacciza la carburanti, idee vehiculata de Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, luna trecuta, care insa nu a fost pusa in practica pana acum."Vom face o analiza si vedem exact care este... O analiza de oportunitate. (...) Eu sunt tentat sa propun o astfel de chestiune (de a se renunta la supraacciza pentru carburanti - n.red.) ", a spus atunci Teodorovici, intr-o emisiune televizata Intrebat ce anume s-a facut din banii care au intrat suplimentar in buget din aplicarea supraaccizei la carburanti, ministrul Finantelor a spus ca s-au facut "drumuri, scoli, gradinte", fara a putea da un exemplu concret de un astfel de proiect.