Benzina si motorina s-au scumpit in Romania mai mult decat media UE

Ce platim, de fapt, la pompa?

Ancheta Consiliului Concurentei

La inceputul anului, datele Oil Bulletin centralizate de Comisia Europeana arata ca un litru de benzina costa in tara noastra 1,065 euro, in timp ce media UE era de 1,331 euro.In ianuarie, un sofer cu masina diesel scotea din buzunar 1,139 euro/litru, iar media la intregul bloc comunitar era de 1,287 euro pe litrul de motorina. Pe 1 aprilie , un litru de benzina costa in Romania 1,169 euro, ceea ce inseamna o scumpire de 8,9%, iar media UE era de 1,413 euro/litru, adica mai mare cu 5,8%.La inceputul lunii, pretul unui litru de motorina era, in tara noastra, de 1,220 euro, adica cu 6,6% mai mare decat in ianuarie, in timp ce media UE era de 1,346 euro, consemnand o crestere de 4,38%.* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial. Consiliul Concurentei a finalizat recent ancheta pe piata carburantilor , iar concluzia este ca, pe acest segment, concurenta este redusa si exista un mare jucator care stabileste pretul, dupa cum a aratat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."Nu este o investigatie in care sa aplicam sanctiuni, ci prin care vrem sa intelegem functionarea pietei si totul se invarte in jurul faptului ca avem o structura care nu e predispusa la concurenta. Avem cativa actori mari, dar unul dintre ei are jumatate din piata, deci nu este o structura de piata echilibrata in care sunt mai multi jucatori cu ponderi relativ egale care se concureaza, ci un jucator foarte mare, care stabileste preturile, si unii mai mici care il urmeaza si atunci toata ideea este cum putem face sa imbunatatim aceasta structura a pietei. Minuni n-o sa fie, n-o sa putem desface ceea ce s-a facut la momentul privatizarii", a adaugat Chiritoiu.