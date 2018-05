Cat de tare ne arde benzina la buzunare? Suntem destul de sus in topul suferintei la pompa si viitorul nu suna bine

10. Bulgaria - 5,01% din venitul mediu zilnic de 20,83 euro

9. Turcia - 5,06% din venitul mediu zilnic de 23,83 euro

8. Egipt - 5,29% din venitul mediu zilnic de 5,70 euro

7. Thailanda - 5,51% din venitul mediu zilnic de 16,55 euro

6. Africa de Sud - 5,98% din venitul mediu zilnic de 15,89 euro

5. Indonezia - 6,6% din venitul mediu zilnic de 8,97 euro

4. Nigeria - 8,71% din venitul mediu zilnic de 4,21 euro

3. Filipine - 11,39% din venitul mediu zilnic de 6,95 euro

2. Pakistan - 17,84% din venitul mediu zilnic de 3,36 euro

1. India - 20,11% din venitul mediu zilnic de 4,75 euro

Cum a evoluat Romania in topul suferintei la pompa

Trimestrul 1 din 2018: locul 13, cu 4,21% din venitul mediu zilnic de 29,9 euro

Trimestrul 3 din 2017: locul 12, cu 4,57% din 24,76 euro

Trimestrul 2 din 2017: locul 11, cu 4% din 24,76 euro

Trimestrul 1 din 2017: locul 11, 4,23% din 24,29 euro

Trimestrul 4 din 2016: locul 11, cu 5,08% din 23,02 euro

Trimestrul 3: locul 11, cu 4,71% din 23,4 euro

Trimestrul 2: locul 11, cu 4,83% din 22,90 euro

Trimestrul 1: locul 11, cu 4,59% din 23,5 euro

Viitorul suna... scump

Ierarhia e realizata periodic de Bloomberg "Cu toate ca Romania a inceput tranzitia de la comunism la o piata libera in 1989, ca urmare a executiei dictatorului Nicolae Ceausescu, abia de curand a inceput sa se formeze o clasa de mijloc, gratie cresterii economice din ultimii ani" - aceasta este descrierea tarii noastre realizata de celebra publicatie, care a compilat datele pentru 61 de tari.Astfel, in primul trimestru al anului 2018,Potrivit Bloomberg, un roman a dat 4,21% din venitul mediu zilnic de 29,9 euro pe un litru de benzina, care costa 1,17 euro (pretul reprezinta o medie) in perioada analizata.In topul suferintei la pompa, suntem la egalitate cu China, cu 4,21% din venitul mediu zilnic de 22,36 euro dat pe un litru de benzina. Pe 12 se afla Columbia, cu 4,28% din 15,77 euro, in timp ce pe 11 se pozitiona Brazilia, cu 4,62% din 21,51 euro.Iata cum arata top 10:In ciuda scumpirii benzinei, tara noastra a coborat usor in acest clasament, in primul trimestru din 2018, in contextul cresterilor salariale, dar si pentru ca alte tari au dus-o mai prost ca noi.Dupa cum arata datele referitoare la pretul petrolului, combustibilii se vor scumpi semnificativ in perioada urmatoare, pentru ca acestea merg mana in mana. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA , a depasit luni pragul de 70 de dolari/baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014.Aceasta evolutie este determinata de criza economica din Venezuela si temerile privind posibila retragere a SUA din acordul atomic cu Iranul.Pretul contractelor futures cu titei West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 46 de centi fata de ultima sedinta, ajungand luni, la nivelul de 70,18 dolari pe baril.Cotatia contractelor futures cu titei Brent, de referinta pentru piata europeana, era de 75,22 de dolari pe baril, cu 35 de centi peste nivelul din sedinta anterioara.Drept urmare, ne asteptam la noi scumpiri la pompa.