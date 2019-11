Consiliul Concurentei: In functie de ce decide OMV Petrom, companiile stabilesc preturile carburantilor

Ziare.

"Atat la benzina cat si la motorina se observa, pe baza ecuatiilor determinate la nivel individual pentru fiecare jucator in parte, un tipar care sugereaza existenta unui comportament de urmare a liderului (in acest caz liderul fiind OMV Petrom). Rezultatele sugereaza ca OMV Petrom reactioneaza mai rapid decat ceilalti jucatori din piata, fapt ce poate sugera ca acestia, de fapt, asteapta miscarile strategice ale OMV Petrom pentru a raspunde la acestea", se precizeaza intr-un raport al Consiliului Concurentei.Autoritatea de Concurenta a realizat o analiza a sectorului carburantilor, pentru a stabili daca evolutia preturilor la pompa o urmeaza pe cea a cotatiilor petroliere."Pe baza datelor agregate la nivel de saptamana in cazul benzinei, prelucrarile cantitative nu resping existenta unei ajustari asimetrice a pretului la pompa in functie de evolutia cotatiei Platts.Cu toate acestea diferenta de ajustare este foarte mica (in jurul valorii de 1%), astfel ca trebuie avuta in vedere si semnificatia economica a unei ajustari de asemenea magnitudine. De asemenea, semnificatia statistica are la baza varianta setului de date, iar caracteristicile acestuia si modul cum pot afecta rezultatele au fost prezentate anterior.In cazul motorinei, prelucrarile cantitative nu sugereaza existenta unei ajustari asimetrice a pretului in functie de evolutia cotatiei Platts", au precizat autorii raportului.In urma anchetei,pentru ca firmele sa nu se influenteze reciproc, intrucat concurenta pe piata carburantilor este una redusa.