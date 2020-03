Coronavirusul si jocurile arabilor ieftinesc petrolul, iar asta se vede si la pompa. Cu cat a scazut pretul carburantilor

Evolutia pretului carburantilor

Petrolul Brent, relevant pentru piata europeana, a debutat in forta in 2020, cotatia ajungand pe 6 ianuarie aproape de 70 de dolari pe baril.Ulterior, insa, aceasta a scazut treptat pana aproape de 50 de dolari pe baril, la finalul lunii februarie.Dar iata ca luni dimineata, 9 martie, pretul s-a prabusit, dupa cum arata statisticile publicate de Markets Insider Scaderea a fost de aproximativ 30%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca a redus pretul oficial de vanzare al petrolului sau.De asemenea, oficialii acestei tari au dezvaluit ca intentioneaza sa majoreze semnificativ productia de titei luna viitoare, declansand practic un razboi al preturilor, exact intr-un moment in care epidemia de coronavirus afecteaza cererea mondiala de petrol.Cotatiile futures pentru titeiul Brent au scazut cu 12,23 dolari, adica cu 27%, pana la 33,04 dolari per baril, luni, in jurul orei 05:52 GMT, dupa ce anterior au coborat pana la 31,02 dolari, cel mai scazut nivel inregistrat din februarie 2016."Arata ca o cursa in jos pentru a obtine comenzi", sustine Jonathan Barratt, director de investitii la Probis Securities in Sydney.Piata aurului negrului a fost afectata de decizia Arabiei Saudite de a reduce drastic pretul titeiului, adoptand o strategie de pamant parjolit dupa esecul negocierilor care au avut loc saptamana trecuta intre OPEC si Rusia.La aceste negocieri, partile nu au reusit sa se inteleaga asupra unor reduceri suplimentare de productie pentru a incerca sa puna capat scaderii consumului de petrol ca urmare a epidemiei de coronavirus.Dezintegrarea unui grup denumit OPEC+, format din Organizatia Statelor Producatoare de Petrol si Rusia, a pus capat unei perioade de peste trei ani de cooperare a celor mai mari producatori mondiali de petrol care s-au inteles intre ei pentru a stabiliza piata.Cu toate acestea, doua surse au declarat duminica pentru Reuters ca Arabia Saudita intentioneaza sa isi majoreze productia de petrol la peste 10 milioane de barili pe zi in aprilie. Prin aceasta decizie, cel mai mare exportator mondial de petrol incearca sa pedepseasca Rusia, numarul doi mondial, pentru ca Moscova nu a sprijinit reducerile de productie propuse saptamana trecuta de OPEC.Ultima data cand Arabia Saudita, Rusia si alti mari producatori de petrol s-au luptat intre ei pentru cota de piata a fost intre 2014 si 2016, ca reactie la majorarea productiei de petrol a SUA, care a devenit un important producator mondial de petrol gratie petrolului de sist."Prognozele pentru piata petrolului sunt chiar mai sumbre decat in luna noiembrie 2014, cand a inceput ultimul razboi al preturilor, avand in vedere ca vine pe fondul unei scaderi semnificative a cererii de petrol din cauza coronavirusului", sustin analistii de la Goldman Sachs.Prabusirea cotatiilor de petrol a tras in jos si bursele din lumea intreaga , inclusiv pe cea din Romania. Luni dimineata, indicele BET, al celor mai lichide saisprezece actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, se afla in scadere cu 7,89%.La inceputul anului, soferii romani au beneficiat de eliminarea supraaccizei la carburanti, astfel ca si-au alimentat mai ieftin masinile fata de finalul anului 2019 Astfel, pe 6 ianuarie, un litru de benzina costa in tara noastra, in medie, 1,09 euro, iar unul de motorina - 1,12 euro, conform celei mai recente statistici Oil Bulletin . La acea data, petrolul costa 68,91 dolari/baril.Ulterior, la finalul lunii urmatoare, pretul benzinei a fost de 1,05 euro/litru, iar al motorinei de 1,078 euro/litru, in timp ce petrolul ajunsese pe 24 februarie la 56,30 dolari/baril.Pe 3 martie, un litru de benzina costa in tara noastra 1,045 euro, iar motorina - 1,073 euro/litru. Prin urmare, aveam cei mai ieftini carburanti din UE. La aceeasi data, petrolul costa 51,6 dolari pe baril.Dar iata ca luni, "aurul negru" pierduse 30% din valoare, iar aceasta prabusire se va reflecta cu siguranta si la pompa. Astfel, este posibil sa avem curand preturi sub un euro la benzina si putin peste un euro la motorina, daca cotatia petrolului isi mentine acest trend descrescator.