De ce benzina si motorina sunt mai scumpe ca acum un an

Scumpirea barilului de petrol si aprecierea dolarului

Ce platim, de fapt, la pompa?

Scumpirea petrolului si aprecierea dolarului au avut, astfel, un cuvant de spus.Potrivit datelor Oil Bulletin publicate de Comisia Europeana pe 21 ianuarie 2020, un litru de benzina costa, in medie, in tara noastra 1,093 euro, pretul fiind cel mai mic din statele membre UE.La aceeasi data, un litru de motorina costa 1,135 euro si aveam al doilea cel mai ieftin carburant diesel din blocul comunitar, dupa Bulgaria (1,118 euro). Pe 16 decembrie 2019 , situatia arata astfel:Prin urmare, eliminarea supraaccizei a avut efectul scontat si anume ieftinirea carburantilor.Dar daca ne uitam la preturile din 21 ianuarie 2019 , observam ca benzina era mai ieftina si motorina era doar putin mai scumpa:La nivelul intregii UE, carburantii s-au scumpit in ultimul an.Luna aceasta, media la benzina era de 1,437 euro/litru, iar la motorina - 1,370 euro/litru. Acum un an, media UE era de 1,337 de euro/litrul de benzina si 1,305 euro/litrul de motorina.Prin urmare, si Romania se aliniaza la acest trend. Asta pentru ca, desi am scapat de supraacciza, pretul carburantilor depinde si de alte elemente in afara de taxe si impozite.Un indicator de care se tine cont este pretul barilului de petrol , care la inceputul acestei luni a ajuns la 68 de dolari, iar in aceeasi perioada din 2019 gravita in jurul valorii de 60 de dolari.O alta variabila luata in calcul este si cursul dolarului. Moneda americana era cotata la 4,1377 lei/unitate pe 21 ianuarie 2019, iar acum a depasit pragul de 4,3 lei/unitate Vestea buna este ca "aurul negru" a inceput sa se ieftineasca in ultimele zile, deci sunt sanse mari ca acest lucru sa se reflecte curand si in pretul carburantilor. Daca dolarul nu se va aprecia semnificativ, am putea avea parte macar de o stagnare la pompa.* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial.