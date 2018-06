Dupa masurile luate de PSD, carburantii s-au scumpit accelerat: Cresterea pretului e de doua ori mai mare fata de media UE

Scumpirile in Romania

Media la nivelul UE

Astfel, fata de media la nivelul UE, cresterea preturilor e de aproape doua ori mai mare.a comparat datele publicate de Comisia Europeana (care reprezinta un pret mediu) pentru a vedea evolutia din ultimul an.

Media la nivelul UE:

Pret benzina iunie 2018: 1,221 euro/litru (5,699 lei/litru)
Pret benzina iunie 2017: 0,988 euro/litru (4,537 lei/litru)
Scumpire benzina in ultimul an: 1,162 de lei/litru, adica in jur de 20%.
La un plin de benzina, acest lucru se traduce in peste 46 de lei in plus fata de iunie 2017.

Pret motorina iunie 2018: 1,236 euro/litru (5,770 lei/litru)
Pret motorina iunie 2017: 0,969 euro/litru (4,449 lei/litru)
Scumpire motorina in ultimul an: 1,321 lei/litru, adica in jur de 23%.
La un plin de motorina, acest lucru se traduce in peste 52 de lei in plus fata de iunie 2017.

Romania:

Pret benzina iunie 2018: 1,461 euro/litru
Pret benzina iunie 2017: 1,324 euro/litru
Scumpire: 13,7%
La un plin, acest lucru se traduce intr-o crestere a pretului cu 5,48 euro, echivalentul a aproximativ 25 de lei.

Pret motorina iunie 2018: 1,359 euro/litru
Pret motorina iunie 2017: 1,168 euro/litru
Scumpire: 14%
La un plin, acest lucru se traduce intr-o crestere a pretului cu 7,64 euro, echivalentul a aproximativ 32 de lei.

Cauze:

Una dintre principalele cauze pentru cresterea preturilor intr-un ritm mai mare decat media UE este majorarea taxelor.Reamintim ca supraacciza la carburanti a fost reintrodusa in doua etape, in septembrie si octombrie 2017, fapt ce a dus aproape imediat la scumpiri destul de semnificative De asemenea, o contributie importanta a avut-o si cresterea pretului barilului de petrol , cumulata cu aprecierea dolarului si a monedei euro in raport cu moneda nationala Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a criticat guvernarea PSD-ALDE pentru faptul ca romanii scot mai multi bani din buzunar atunci cand isi alimenteaza masina."La fiecare plin, guvernul baga mana adanc in buzunarul nostru. Nu numai masura majorarii accizei a condus la cresterea pretului la carburant, ci si politicile fiscale care au facut ca leul sa se devalorizeze in raport cu euro si dolarul, impactand astfel si mai mult pretul carburantului la pompa", a scrie pe Facebook Siegfried Muresan