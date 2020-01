E oficial: Romania are cei mai ieftini carburanti din intreaga UE, dupa eliminarea supraaccizei

Comparatia cu decembrie 2019 si decembrie 2018

Eliminarea supraaccizei s-a transmis integral la pompa

OMV, Petrom, Rompetrol si Lukoil au scazut preturile la pompa cu intreaga valoare a reducerii de accize, din prima zi a anului, atat pentru benzina, cat si pentru motorina.

MOL a aplicat, la 1 ianuarie, reduceri mai mari decat cele rezultate din reducerea accizelor: pentru benzina, 36% din statii au scazut preturile cu 32 bani/litru, restul aplicand reduceri intre 34-42 bani/litru, in timp ce pentru motorina 43% din statii au scazut preturile cu 32 bani, restul aplicand reduceri intre 34-40 bani/litru.

In reteaua Gazprom, preturile carburantilor au fost diminuate in doua etape: -22 bani/litru pe 31 decembrie si -10 bani/litru pe 1 ianuarie 2020.

SOCAR a transferat integral scaderea accizei in preturi, dar cu o usoara intarziere, modificarile fiind aplicate in data de 3 ianuarie.

Eliminarea supraaccizei coroborata cu cresterea accizei

Ponderea taxelor in pretul carburantilor in Romania

6 ianuarie 2020

2 decembrie 2019

Ziare.

com

Soferii au parte de o veste buna la inceput de an, avand in vedere ca trebuie sa scoata mai putini bani din buzunar pentru a-si alimenta masina. Datele Oil Bulletin publicate de Comisia Europeana la inceputul saptamanii arata ca avem atat cea mai ieftina benzina, cat si cea mai ieftina motorina din UE.Astfel, potrivit sursei citate, un litru de benzina costa in tara noastra, in medie, 1,086 euro (echivalentul a 5,188 lei), iar un litru de motorina - 1,115 euro (echivalentul a 5,327 lei).Prin urmare, avem cele mai mici preturi de carburanti din tot blocul comunitar. Dupa noi se afla tari precum Bulgaria (1,108 euro/litrul de benzina, respectiv 1,123 euro/litrul de motorina) si Polonia (1,171 euro/litrul de benzina, dar motorina e mai scumpa, adica 1,224 euro/litrul de motorina), unde acum ceva vreme carburantii erau mai ieftini ca in tara noastra. De mentionat este si Luxemburg, unde motorina costa 1,134 euro/litru.Media UE este de 1,443 euro/litrul de benzina si 1,381 euro/litrul de motorina.Cea mai scumpa benzina se gaseste in Danemarca (1,668 euro/litru), iar cea mai scumpa motorina - in Suedia (1,585 euro/litru).Cu doar o luna in urma, pe 2 decembrie 2019, un litru de benzina costa, in medie, in tara noastra, 1,160 euro/litru. Eram astfel depasiti de Bulgaria si Polonia (1,105 euro/litru, respectiv 1,150 euro/litru).Cu 1,192 euro/litru, motorina era mai ieftina decat la noi in Bulgaria (1,110 euro/litru), Luxemburg (1,111 euro/litru), Polonia (1,172 euro/litru), Lituania (1,146 euro/litru),, iar foarte aproape se afla si Letonia (1,196 euro/litru).Media UE era de 1,421 euro/litrul de benzina si 1,340 euro/litrul de motorina.Daca ne uitam la datele din 3 decembrie 2018 , observam ca situatia era putin diferita.Atunci, un litru de benzina costa, in medie, in Romania, 1,108 euro/litru. Preturi mai mici se gaseau in Bulgaria (1,032 euro/litru) si Ungaria (1,097 euro/litru).La motorina, cu 1,197 euro/litru, eram depasiti de vecinii din sud (1,136 euro/litru), dar si de Lituania (1,146 euro/litru), Luxemburg (1,099 euro/litru) si Spania (1,195 euro/litru).Media UE era de 1,402 euro/litrul de benzina si 1,365 euro/litrul de motorina.Reducerea accizelor cu 32 bani/litru (inclusiv TVA), aplicata de la 1 ianuarie 2020 in Romania, atat pentru benzina, cat si pentru motorina, s-a transmis integral in pretul carburantilor la pompa, sustin reprezentantii Consiliului Concurentei, in urma monitorizarii realizate prin intermediul platformei "Monitorul Preturilor".Potrivit unui comunicat remis, joi, de catre institutie, preturile carburantilor s-au mentinut relativ constante la sfarsitul anului trecut, in perioada de la anuntul privind reducerea accizelor si pana la implementarea masurii, neinregistrandu-se o tendinta de majorare a acestora.Toate cele sase mari companii distribuitoare de carburanti la nivel national au redus preturile cu cel putin 32 de bani/litru, chiar daca unele dintre ele au modificat preturile in doua etape si/sau cu o usoara intarziere, ca urmare a eliminarii supraaccizei.Astfel, din datele existente pe platforma Monitorul Preturilor, reiese ca:Totusi, in data de 7 ianuarie, majoritatea companiilor au crescut preturile la pompa ale tuturor produselor cu 4 bani/litru, ceea ce ar putea fi rezultatul cresterii cotatiilor internationale ale produselor petroliere din perioada anterioara."Utilizand aplicatia Monitorul Preturilor am reusit sa urmarim evolutia pietei si, asa cum ne-am asteptat, reducerea accizei s-a resimtit integral in pretul la pompa. Vom continua monitorizarea acestei piete si a comportamentului companiilor, mai ales in contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, citat in comunicat.Reamintim ca Finantele au decis in seara de 31 decembrie 2019 sa majoreze accizele cu 9,11% fata de nivelul publicat cu o zi inainte in Monitorul Oficial, cu 117 lei/1.000 l la benzina si cu 107 lei/1.000 l la motorina. Altfel, dupa eliminarea supraaccizei, ieftinirea la pompa ar fi fost de 45 de bani/litru (in loc de 32).Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ulterior ca "este o mizerie" ca, in timp ce romanii se pregateau de Revelion, Ministerul Finantelor a majorat accizele la carburanti: "Acesti oameni au inceput sa fure din buzunarele romanilor inca din prima zi a anului".In replica, ministrul Finantelor, Florin Citu, a facut cateva precizari pe aceasta tema : "Vesti bune din prima zi a anului 2020. Am avut dreptate din nou (PSD iar a mintit). Eliminarea supraaccizei a redus pretul la pompa. Dupa ce legea care elimina supraacciza a fost promulgata, MFP a recalculat nivelul accizei care sa tina cont de legea promulgata si de articolele 342 si 442 din Codul Fiscal.Cele doua articole actualizeaza acciza in functie de indicele de crestere a preturilor de consum publicat de INS".Chiar si asa, ponderea taxelor in pretul carburantilor din Romania s-a diminuat, per total, conform datelor Oil Bulletin, lucru ce a determinat scaderea a preturilor:pretul benzinei: 50% taxepretul motorinei: 46% taxepretul benzinei: 53% taxepretul motorinei: 49% taxe