In doi ani, din supraacciza la carburanti s-au strans peste 1,2 miliarde de euro. Finantele refuza sa spuna unde s-au dus banii

"5.848,9 milioane lei este suma colectata de statul roman prin introducerea supraaccizei la carburanti, din septembrie 2017 si pana in prezent. Este raspunsul oficial la o interpelare adresata ministrului Finantelor Publice. La momentul introducerii supraaccizei la carburanti, guvernul PSD dadea asigurari ca acesti bani vor fi colectati intr-un fond distinct, cu destinatie speciala pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere.Asa cum ne-a obisnuit guvernarea PSD, totul a fost o minciuna. Din banii colectati pentru supraacciza s-ar fi putut construi circa 80 de km de autostrada. Am intrebat si unde s-au dus banii, daca au fost destinati infrastructurii, dar ministerul Finantelor a inteles sa nu raspunda, o smecherie des folosita cand statul refuza sa raspunda la o interpelare a unui parlamentar", transmite liberalul Florin Roman, intr-un comunicat de presa.Deputatul liberal sustine ca banii colectati de catre stat din supraacciza au mers in bugetul pentru pensii si salarii."Asadar, banii din supraacciza au mers in bugetul general din care s-au platit salarii si pensii nesustenabile, doar pentru ca PSD sa se poata lauda ca a dat si altii au taiat. Este un nou exemplu major de mintire a romanilor, tepuiti de guvernarea PSD. Dancila si PSD au fost adversari inversunati ai dezvoltarii infrastructurii, pentru ca romanii din zonele mai sarace pot fi mai usor de manipulat de propaganda PSD. Nedepunerea proiectului pentru autostrada Moldovei, finantata din fonduri europene, este cea mai buna dovada in acest sens", mai transmite Roman.Astfel, potrivit raspunsului Ministerului de Finante la interpelarea adresata de Florin Roman, statul roman a incasat din supraacciza la carburanti urmatoarele sume:- septembrie-decembrie 2017 - 917,4 milioane lei impact din acciza- ianuarie-decembrie 2018 - 2.754,1 milioane lei- ianuarie-septembrie 2019 - 2.177,4 milioane leiMinisterul precizeaza ca majorarea accizei la carburanti nu este evidentiata separat in executia bugetara: "Majorarea accizei pe litrul de carburant, incepand cu data de 15 septembrie 2017, nu este evidentiata separat in executia bugetara, ci se regaseste in totalul incasarilor din accize. Potrivit executiei de casa a bugetului de stat, acciza incasata este evidentiata distinct pentru fiecare categorie de produs accizabil (benzina, motorina etc)".Raspunsul Ministerului de Finante a fost dat de un secretar de stat din cadrul institutiei.