Intr-o singura luna, preturile la carburanti au explodat in Romania

Potrivit datelor Comisiei Europene , in tara noastra, pretul mediu al benzinei era la 15 ianuarie 2018 de 1,150 euro (echivalentul a 5,326 lei) pe litru, iar al motorinei de 1,172 de euro (echivalentul a 5,425 lei) pe litru.Acum o luna, pe 11 decembrie 2017, un litru de benzina costa 1,107 euro (echivalentul a 5,132 lei), iar unul de motorina - 1,130 euro (echivalentul a 5,238 lei).Drept urmare, in aceasta perioada, benzina s-a scumpit cu 3,64%, iar motorina cu 3,58% (calculate la pretul in euro).Situatia e si mai grava daca ne uitam la evolutia din ultimul an. Fata de 17 ianuarie 2017, benzina s-a scumpit in tara noastra cu 8,78%, iar motorina cu 10,7%.5,326 lei1,150 euro5,425 lei1,172 euro5,132 lei1,107 euro5,238 lei1,130 euro4,723 lei1,049 euro4,711 lei1,046 euroIdeea este ca, in tara noastra, carburantii s-au scumpit mult mai mult decat media la nivelul UE. Per total, in blocul comunitar, in ultima luna, pretul benzinei a crescut doar cu 1,52%, pana la 1,379 euro/litru, iar al motorinei cu 3,11%, pana la 1,283 euro/litru.Dar cum se explica aceasta situatie?In primul rand, cotatia petrolului - de care depinde pretul carburantilor la pompa - a crescut pe pietele financiare internationale. In fapt, saptamana trecuta, pretul titeiului a ajuns la pragul de 70 de dolari pe baril, iar analistii considera ca in curand va ajunge la 80 de dolari pe baril. Asta in conditiile in care, in decembrie 2017, "aurul negru" era cotat la bursa la 61 de dolari pe baril Un alt element care influenteaza pretul carburantilor la pompa este dolarul - moneda de referinta pentru industria petroliera.In Romania, in contextul crizei politice, valutele s-au apreciat semnificativ in ultima vreme. Iar unitatea monetara a SUA s-a invartit in jurul a 3,8-3,9 lei/unitate in aceasta luna, potrivit datelor BNR Si sa nu uitam de suprataxarea cu 14 eurocenti a litrului de carburant din Romania, care a avut loc in doua etape in toamna anului trecut. In fapt, acum birurile constituie 53% din pretul total al benzinei si 50% in cazul motorinei.Specialistii consultati de curand dearata ca scumpirile la pompa vor continua pe parcursul anului 2018 . Motivele? Pretul petrolului e deja cu 40% mai mare decat minimele inregistrate in 2017, iar aprecierea pe pietele internationale se va mentine in 2018, cererea e tot mai mare, iar leul e slab si asa va ramane.