Manipulare marca PSD: Olguta Vasilescu spune ca pretul carburantilor NU a scazut dupa eliminarea supraaccizei. Statisticile arata contrariul

Ce ne arata statistica

19 decembrie 2016

2 ianuarie 2017

6 februarie

6 martie 2017

3 aprilie 2017

1 mai 2017

5 iunie 2017

3 iulie 2017

7 august 2017

Lia Olguta Vasilescu NU a avut dreptate atunci cand a declarat ca pretul carburantilor nu a scazut dupa eliminarea supraaccizei

Cum cresc taxele, cresc si preturile

4 septembrie 2017 (inainte de reintroducerea supraaccizei)

9 octombrie 2017 (imediat dupa aplicarea celor doua etape de majorare)

6 noiembrie 2017 (la putin peste o luna dupa aplicarea celor doua etape de majorare)

Cat costa in prezent carburantii

Ziare.

com

. Pot sa pun pariu ca nici acum nu o sa scada. Chiar si Guvernul, printr-o nota interna, va roaga sa nu votati aceasta lege si sa nu eliminati supraacciza. (...)O sa vedeti si dumneavoastra, cand o sa produca efecte aceasta lege, ca degeaba am eliminat supracciza, ca pretul la pompa nu a scazut si nu am facut altceva decat sa bagam in buzunarul marilor companii niste bani pe care ar fi trebuit sa ii ia statul. Dar daca nu ii vreti, nu e niciun fel de problema", a precizat social-democrata Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii In ciuda acestor avertismente, cei din PSD au sustinut demersul liberalilor si au votat proiectul de lege, care a trecut astfel de Parlament. Acum se afla la promulgare la presedintele Klaus Iohannis Guvernul PSD condus de Victor Ponta este cel care a introdus supraacciza de 7 eurocenti pe litrul de carburant, in 2014, scopul declarat fiind acela de a strange fonduri suplimentare pentru investitii in infrastructura.Dar banii nu au ajuns sa fie folositi in acest scop, fiind virati direct la bugetul de stat. Pana si Ponta a recunoscut ca sumele astfel colectate nu au cum sa fie folosite pentru constructia de drumuri si autostrazi Ulterior, la 1 ianuarie 2017, noul guvern social-democrat a eliminat supraacciza , impreuna cu scaderea TVA cu un punct procentual (de la 20 la 19 la suta).Pentru a verifica daca atunci pretul carburantilor a scazut sau nu, am consultat statistica Oil Bulletin publicata de Comisia Europeana. Iata ce ne arata datele:Pret benzina: 1,147 euro/litruPret motorina: 1,143 euro/litruPret benzina: 1,147 euro/litruPret motorina: 1,143 euro/litruPret benzina: 1,071 euro/litruPret motorina: 1,061 euro/litruPret benzina: 1,056 euro/litruPret motorina: 1,060 euro/litruPret benzina: 1,047 euro/litruPret motorina: 1,018 euro/litruPret benzina: 1,068 euro/litruPret motorina: 1,042 euro/litruPret benzina: 1,033 euro/litruPret motorina: 1,006 euro/litruPret benzina: 0,992 euro/litruPret motorina: 0,972 euro/litruPret benzina: 1,013 euro/litruPret motorina: 1,001 euro/litruPrin urmare, statistica Oil Bulletin arata caCe-i drept, impactul eliminarii acestei taxe nu s-a simtit imediat la pompa, dar dupa o luna, deja benzina si motorina erau mai ieftine cu cativa eurocenti. Ba mai mult, trendul descrescator s-a mentinut, in general, si pe parcursul urmatoarelor luni, pretul devenind la un moment dat subunitar.Prin urmare, concluzia este ca renuntarea la supraacciza a avut atunci ca efect ieftinirea carburantilor.Amintim ca, in toamna anului 2017, social-democratii au revenit asupra deciziei lor si au reintrodus supraacciza la carburanti, in doua etape . Masura a avut ca efect scumpirea benzinei si a motorinei.Iata ce arata datele Oil Bulletin:Pret benzina: 1,012 euro/litruPret motorina: 1,004 euro/litruPret benzina: 1,093 euro/litruPret motorina: 1,116 euro/litruPret benzina: 1,126 euro/litruPret motorina: 1,150 euro/litruLa 2 decembrie 2019, un litru de benzina costa, in medie, in Romania, 1,160 euro, in timp ce pretul motorinei era de 1,192 euro/litru, conform datelor Oil Bulletin. Deputatul PNL Robert Sighiartau a sustinut ca pretul carburantilor va scadea , de anul viitor, dupa eliminarea supraaccizei la carburanti, cu peste 20 de lei la un plin de combustibil de 60 de litri."Foarte multi transportatori, companiile de transport din Romania, care platesc taxe la bugetul de stat, nu isi alimentau camioanele din Romania, pentru ca pretul la combustibil era mai scump din cauza acestei supraaccize, decat in alte tari europene mult mai dezvoltate, in care venitul mediu al oamenilor este mult mai ridicat.Daca faceti un calcul, supraacciza insemna 0,32 centi, cu TVA aferent inseamna 0,38 centi pe litru. Daca se face un calcul la un plin de 60 de litri, inseamna peste 20 si ceva de lei la un plin de combustibil", a subliniat Robert Sighiartau dupa votul din Camera Deputatilor privind eliminarea supraaccizei la carburanti.Mai mult, Consiliul Concurentei a transmis ca va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii."Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul actorilor economici incepand cu momentul in care se reduce acciza. Din istoricul pe care il avem analizand acest sector a reiesit ca modificarile s-au transmis pana acum in pret. Adica atunci cand acciza a fost majorata, la fel s-a intamplat cu pretul la pompa, iar, cand acciza a fost redusa, produsele petroliere s-au ieftinit corespunzator. Deci istoria nu ne face sa fim alarmisti", a declarat de curand Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta . Potrivit acestuia, companiile petroliere risca amenzi usturatoare daca nu ieftinesc carburantii la pompa, odata cu reducerea accizei.Reamintim ca vara trecuta, Consiliul Concurentei a publicat rezultatele unei analize pe piata carburantilor, din care a reiesit ca exista o concurenta redusa in acest sector, fapt care se reflecta asupra nivelului preturilor in benzinarii.Liderul pietei, OMV Petrom, care detine jumatate din cota de piata, este cel care dicteaza de fapt pretul, iar restul companiilor asteapta miscarile strategice ale Petrom pentru a decide modul in care modifica pretul carburantilor. In urma anchetei, Consiliul Concurentei a recomandat ca toate companiile petroliere sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, astfel incat firmele sa nu se influenteze reciproc.Intrebat daca pana acum s-au facut pasi pentru ca aceste propuneri ale autoritatii de concurenta sa se concretizeze, Chiritoiu a raspuns: "Pana acum, nu. Dar vom avea discutii cu reprezentantii noului Guvern si vom prezenta masurile recomandate de noi".Consiliul Concurentei sustine elaborarea unui act normativ prin care sa se stabileasca numarul cresterilor de pret saptamanale, zilele in care se pot efectua aceste cresteri si ora modificarii, valabile pentru toate companiile de pe piata. In schimb, reducerile de pret pot fi operate oricand.