Pretul carburantilor, la raport: Motivul pentru care s-au scumpit benzina si motorina

Potrivit statisticii Oil Bulletin , publicate de Comisia Europeana, pe 18 februarie 2019, pretul mediu al benzinei era, in Romania, de 1,108 euro pe litru.Carburant mai ieftin gasim in Lituania (1,103 de euro/litru), Ungaria (1,101 de euro/litru), Polonia (1,095 euro/litru) si Bulgaria (1,002 euro/litru).Media in intreaga UE este de 1,350 euro/litru.Un litru de motorina costa, in medie, in tara noastra, 1,192 euro/litru, fiind mai scump decat in Letonia (1,175 euro/litru), Polonia (1,150 euro/litru), Lituania (1,101 euro/litru), Bulgaria (1,090 euro/litru) si Luxemburg (1,080 euro/litru).Media in UE este de 1,324 euro/litru.Dupa cum putem observa mai jos, pretul exprimat in euro trebuie folosit doar pentru comparatia cu alte state si mai mult pentru a descrie o tendinta, din cauza cursului valutar. Daca ne uitam la cel exprimat in lei, abia atunci ne putem face o idee mai buna legata de evolutia pretului.Pret mediu benzina 18 februarie 2019: 1,108 euro/lPret mediu benzina 17 decembrie 2018: 1,089 euro/lPret mediu benzina 19 februarie 2018: 1,111 euro/lPret mediu benzina 18 februarie 2019: 5,257 lei/lPret mediu benzina 17 decembrie 2018: 5,073 lei/lPret mediu benzina 19 februarie 2018: 5,179 lei/lPret mediu motorina 18 februarie 2019: 1,192 euro/lPret mediu motorina 17 decembrie 2018: 1,174 euro/lPret mediu motorina 19 februarie 2018: 1,127 euro/lPret mediu motorina 18 februarie 2019: 5,652 lei/lPret mediu motorina 17 decembrie 2018: 5,468 lei/lPret mediu motorina 19 februarie 2018: 5,253 lei/lDaca nu luam in calcul taxele, benzina costa in Romania 0,501 euro/litru, adica mai mult decat media europeana, care este 0,497 euro/litru.Fara biruri, pretul unui litru de motorina este de 0,602 euro, la noi, in timp ce media la nivelul blocului comunitar este de 0,595 euro/litru.Trebuie insa sa subliniem faptul ca, in Romania. Fata de acum un an , pretul benzinei fara taxe a scazut usor, de la 0,509 lei/l, in timp ce motorina costa 0,552 euro/l in februarie 2018.Iata care e evolutia an la an a pretului fara taxe exprimat in lei:Pret mediu benzina fara taxe 18 februarie 2019: 2,379 lei/litruPret mediu benzina fara taxe 19 februarie 2018: 2,375 lei/litruPret mediu motorina fara taxe 18 februarie 2019: 2,853 lei/litruPret mediu motorina fara taxe 19 februarie 2018: 2,576 lei/litru* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial.Dintre aceste componente, cele mai volatile sunt cursul valutar al dolarului (care a crescut foarte mult) si pretul barilului de petrol.Iata cum au evoluat acestea in ultimul an:Curs dolar 22 februarie 2019: 4,1988 lei/unitateCurs dolar 21 februarie 2018: 3,7828 lei/unitatePret baril petrol Brent 19 februarie 2019: 65,86 dolariPret baril petrol Brent 21 februarie 2018: 64,81 dolari