Pretul petrolului Brent a urcat la 75 de dolari pe baril pentru prima oara in sase luni

Cotatia petrolului Brent a atins joi un maxim de 75,6 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel inregistrat dupa 31 octombrie.Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana a atins un varf al sedintei de 66,28 dolari pe baril.Polonia si Germania au suspendat importurile de petrolul rusesc care au loc prin intermediul conductei Drujba, din cauza calitatii scazute.Conducta Drujba poate transporta pana la 1 milion de barili de petrol pe zi, respectiv 1% din cererea globala de titei. A fost suspendata livrarea unei cantitati de circa 700.000 de barili de petrol pe zi, potrivit unor surse."Analizam problemele de calitate ale petrolului rusesc, in conditiile in care intreruperea livrarilor are loc in acelasi timp in care sanctiunile impuse Iranului si Venezuelei au impact asupra ofertei", a declarat Andy Lipow, presedintele Lipow Oil Associates din Houston.Statele Unite au anuntat in aceasta saptamana ca vor pune capat derogarilor acordate statelor cumparatoare de petrol iranian, intre care se afla China si India. La inceputul lunii mai, statele respective trebuie sa renunte la achizitiile de petrol din iran, in caz contrar riscand sa fie sanctionate.In plus, statele OPEC si Rusia aplica de la inceputul acestui an un acord de reducere a livrarilor de petrol, pentru a echilibra cererea si oferta.