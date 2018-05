Preturile carburantilor s-au marit cu 20 de bani/litru in ultimele doua saptamani si vor continua sa creasca

Ziare.

com

Vineri, Rompetrol a scumpit atat benzina, cat si motorina, cu 2 bani pe litru. Astfel, daca pe 3 mai, la statia Rompetrol de pe Soseaua Mihai Bravu un litru de benzina costa 5,56 lei, iar unul de motorina era 5,69 lei, vineri acestea puteau fi achizitionate de soferi cu 5,76, respectiv, 5,88 lei pe litru. Cu numai o zi inainte, Rompetrol efectuase o scumpire similara.In aceeasi zi, la statia OMV Petrom de pe aceeasi Sosea Mihai Bravu, un litru de benzina era tranzactionat cu 5,7 lei, iar unul de motorina, cu 5,82 lei. Pe 3 mai, la aceeasi statie, benzina costa 5,55 lei/l, iar motorina, 5,64 lei/l. Joi, OMV Petrom a scumpit atat benzina, cat si motorina cu 4 bani pe litru.Cotatiile petrolului au depasit, joi, pragul de 80 dolari pe baril pentru prima oara din noiembrie 2014, marcand un nou maxim al ultimilor trei ani si jumatate, in contextul ingrijorarilor privind scaderea exporturilor din Iran in urma reintroducerii sanctiunilor economice de catre SUA, iar avansul petrolului ar putea sa continue.Noul embargo impus Iranului de catre SUA ar putea reduce cu 500.000 de barili de petrol pe zi oferta globala. In plus, Arabia Saudita are toate motivele sa tinteasca un pret al petrolului mai ridicat, suma obtinuta din listarea companiei de stat Aramco urmand a fi una evident superioara la un pret al petrolului de 100 de dolari pe baril.Nici Rusiei nu i-ar fi indiferent un asemenea pret, bugetul sau fiind dependent de pretul titeiului. Cu atat mai mult cu cat multe dintre contractele de export de gaze ale Rusiei au ca pret de referinta pretul petrolului.Ca urmare, estimarile privind pretul petrolului au fost revizuite. OMV Petrom, de exemplu, si-a revizuit considerabil estimarea privind pretul mediu al petrolului Brent pentru acest an, de la 50 dolari/baril, cotatie pe care si-a fundamentat bugetul, la 68 dolari pe baril.Si Banca Nationala (BNR) si-a modificat recent estimarile referitoare la pretul titeiului Brent, la 71,6 dolari/baril in trimestrul 2 din 2018, cu 5,4% mai mult fata de proiectia anterioara.In ultimul an, combustibilii s-au scumpit cu peste 20%, in principal ca urmare a majorarii accizelor din toamna anului trecut si a aprecierii cotatiilor petrolului.In vara anului trecut, in momentul anuntarii intentiei Guvernului de a reintroduce supraacciza, un litru de benzina era tranzactionat la 4,5-4,55 lei, iar unul de motorina la 4,6-4,65 lei.