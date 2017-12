Previziuni 2018: Se vor scumpi in continuare benzina si motorina?

Previziuni pentru 2018

Potrivit datelor publicate de Comisia Europeana , pe 18 decembrie, pretul mediu al unui litru de benzina in tara noastra era de 1,117 euro (5,165 lei).Preturi mai mici se gaseau doar in Polonia (1,108 euro) si Bulgaria (1,043 euro).Cat despre motorina, situatia este un pic altfel: un litru costa, in medie, in Romania 1,140 euro (5,272 lei), adica mai mult ca in Polonia (1,081 euro), Bulgaria (1,034 euro), Spania (1,137 euro), Letonia (1,093 euro), Lituania (1,042 euro) si chiar Luxemburg (1,043 euro), un stat in care populatia castiga venituri mult mai mari ca noi.Fata de luna trecuta, preturile sunt putin mai mici.Astfel, in noiembrie, un litru de benzina costa 1,133 euro in Romania. In moneda nationala, vorbim de 5,270 lei. La motorina, era vorba de 1,149 euro/litru (echivalentul a 5,348 lei).Insa, din pacate, nu avem motive sa ne bucuram prea tare. Mihai Nichisoiu, Senior Broker la Tradeville, spune ca nu se intrevad conditii pentru o scadere semnificativa a preturilor la pompa in 2018."In primul rand, pe pietele internationale, barilul de petrol Brent se apropie de 65 USD, cu 40% mai mult comparativ cu minimele inregistrate in iunie 2017.La nivel global, productia este tinuta in frau de catre OPEC si Rusia, dar consumul creste peste asteptari - incurajat de prima accelerare economica serioasa din ultimii ani - iar stocurile scad substantial.In al doilea rand, devine mai probabila o depreciere a leului romanesc inclusiv in raport cu dolarul american - in conditiile in care BNR a semnalizat deja ca ar putea tolera o flexibilitate mai mare a cursului de schimb.In al treilea rand, suprataxarea importurilor de combustibili trebuie, de asemenea, luata in considerare ca posibilitate, tinand cont de preocuparea autoritatilor de a limita cresterea deficitului bugetar", explica brokerul pentruMihai Nichisoiu sustine ca pretul la combustibili ar putea scadea daca economia globala ar intra brusc in recesiune si/sau daca va fi o prabusire a cotatiilor internationale ale petrolului."Dar acestea reprezinta un concurs de imprejurari destul de improbabil pentru 2018, cel putin potrivit datelor observabile la finalul acestui an", subliniaza reprezentantul Tradeville.La randul sau, Claudiu Cazacu, Chief Strategist la X-Trade Brokers, arata ca pretul benzinei va depinde de evolutia petrolului, cursul de schimb al leului in raport cu dolarul american si nivelul de taxare."In estimarea noastra centrala, cotatia barilului de petrol Brent ar putea fluctua, in mare parte din timp anul viitor intr-un interval larg, de 15% in jurul nivelului de 65 de dolari/baril. Desi in raport cu euro este posibil ca leul sa continue sa piarda teren, miscarea in raport cu dolarul depinde de cursul EUR-USD.Potrivit scenariului nostru de baza, acesta ar putea sa reintre intr-o secventa descendenta incepand cu trimestrul al II-lea al anului viitor, ceea ce ar putea insemna o usoara presiune de scumpire a carburantilor, probabil relativ greu de sesizat avand in vedere fluctuatiile mai relevante ale pretului barilului.Deciziile OPEC si ale Rusiei referitoare la nivelul productiei comune si sensibilitatea producatorilor de tip(petrol din formatiuni de sist - n.red.) din SUA la variatiile pretului se numara printre factorii determinanti ai nivelului benzinei in Romania, impreuna cu nivelul de taxare", explica Claudiu Cazacu pentruDaca presupunem ca nu vor aparea modificari in privinta impozitarii, Claudiu Cazacu spune ca am putea avea perioade cu carburanti mai ieftini decat in prezent, dar si perioade cu risc de scumpire, mai ales in primavara anului viitor.Dar dincolo de ipoteza centrala, se pot distinge niste scenarii alternative."Riscul ca barilul de petrol sa se aprecieze ar aparea in conditiile unei miscari agresive de limitare a ofertei din partea Rusiei si Arabiei Saudite sau in conditiile unei escaladari a conflictelor din Orientul Mijlociu.Riscul de depreciere a petrolului ar fi corelat cu un soc pozitiv pe oferta dinspre producatorii nord-americani sau cu o incetinire neasteptata a economiilor emergente, in special a Chinei", mentioneaza Claudiu Cazacu, care adauga ca declaratiile sale nu reprezinta recomandari de tranzactionare.