Romania are a doua cea mai ieftina benzina din UE, dar este una dintre tarile care "sufera" cel mai tare la pompa

Lituania - de la 1,103 de euro/litru la 1,230 euro/litru

Ungaria - de la 1,101 de euro/litru la 1,202 euro/litru

Polonia - de la 1,095 euro/litru la 1,210 euro/litru

Topul suferintei la pompa

Columbia - 4,22%

Brazilia - 4,71%

Bulgaria - 4,86%

Thailanda - 5,08%

Turcia - 5,18%

Egipt - 5,24%

Indonezia - 6,25%

Africa de Sud - 6,8%

Nigeria - 7,29%

Filipine - 10,43%

India - 16,86%

Pakistan - 22,32%

Ce platim, de fapt, la pompa?

Ziare.

com

Potrivit datelor Oil Bulletin publicate de Comisia Europeana pe 29 iulie, pretul mediu in tara noastra era de 1,191 euro/litru.Doar Bulgaria avea o benzina mai ieftina, mai exact 1,112 euro/litru.Interesant este faptul ca platim la pompa la fel ca in februarie, insa atunci ne aflam pe locul cinci in clasamentul tarilor cu cea mai ieftina benzina.Deci ce s-a schimbat? Raspunsul e simplu: au crescut galopant preturile in cazul statelor care se aflau sub noi. Mai exact:In Bulgaria, benzina costa in februarie 1,002 euro/litru.Chiar daca avem a doua cea mai ieftina benzina din UE, asta nu inseamna ca romanii isi permit sa alimenteze masina prea mult sau prea des.Clasamentul suferintei la pompa, compilat de Bloomberg , arata ca, in trimestrul al doilea din 2019, pretul unui litru de benzina insemna echivalentul a 3,88% din venitul mediu al unui roman.Prin urmare, ne aflam pe locul al 13-lea dupa:Dupa cum se observa, dintre tarile de pe Batranul Continent, doar Bulgaria sta mai prost ca noi.* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial.