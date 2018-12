Teodorovici, despre accizele mari la combustibili: Este loc de manevra. Trebuie un set de masuri

Ziare.

De la 1 ianuarie, preturile la carburanti pot sa creasca, ca urmare a indexarii a accizei la carburanti cu inflatia."Se incearca o asociere cu ordonanta aceasta faimoasa (n.red. - cea prin care au fost introduse mai multe modificari fiscale inclusiv taxa pe activele financiare ale bancilor).N-are Guvernul nicio vina. Acestea sunt obligatiile pe care le ai de aplicat ca tara membra a Uniunii Europene vizavi de cresterea aceasta a accizei. Sunt Directive europene", a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, sambata, la RomaniaTV.Valoarea accizelor din Romania este de 48% la motorina si aproximativ 50% la benzina, unul dintre cele mai ridicate la nivel european, a mai subliniat demnitarul de la MFP."Cu alte cuvinte este loc de manevra. Fata de pretul de productie, in Romania, nivelul acestor taxe este foarte ridicat. Atunci, trebuie un set de masuri. Putem sa discutam, dupa cum am spus in toamna, de o reducere a acestei accize. Dar cum facem sa ne asiguram ca aceasta reducere se va regasi la pompa, pentru ca noi, fiind captivi la pompa, cu siguranta companiile, cum a fost si cazul reducerii TVA la 9%, in 2015, nu transfera catre pompa acea reducere?", a detaliat Teodorovici.De asemenea, ministrul Finantelor a reconfirmat ca au inceput si discutiile pentru plafonarea pretului la carburantii, pentru sase luni. "Nu cade (n.red. - argumentul cu Directiva europeana) ", a adaugat Teodorovici.In plus, acciza la tutun creste de la inceputul anului viitor, ca urmare a Directivelor europene.Citeste si: