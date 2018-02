Un plin de carburant este cu peste 10% mai scump dupa un an de guvernare PSD

scumpiri in ultimul an de 10,2%, respectiv 12,9%

Am analizat preturile la benzina si motorina din ultimele 12 luni pentru a vedea evolutia carburantilor in primul an de guvernare PSD de cand la carma partidului se afla Liviu Dragnea.Astfel, potrivit celei mai recente statistici ale Comisiei Europene , pe 29 ianuarie 2018, un litru de benzina costa 1,153 de euro, adica echivalentul a 5,364 lei, iar unul de motorina - 1,175 de euro/litru (5,471 lei).Comparativ, pe 30 ianuarie 2017, pretul unui litru de benzina era de 1,070 de euro (4,817 lei), iar al unuia de motorina - 1,058 de euro (4,762 lei).Asta inseamnaLuam un considerare un rezervor de 45 de litri.La 29 ianuarie 2018, un plin de benzina costa 241 lei, cumai mult decat acum un an, cand un sofer ar fi scos din buzunar suma de 216 lei.La motorina, diferenta este si mai mare, de: 246,2 lei versus 214,2 lei.Asa cum se poate observa, soferii cu masini diesel sunt cei mai dezavantajati. Nu doar ca acest carburant s-a scumpit mai mult decat benzina, ci a ajuns sa coste mai mult decat in alte sase tari europene.Astfel, daca la Euro 95 doar Bulgaria si Polonia au preturi mai mici, la motorina situatia e alta: un litru de carburant diesel e mai ieftin in Spania, Polonia, Letonia, Luxemburg, Bulgaria si Austria decat in Romania.Aproximativ jumatate din preturile carburantilor comercializati in Romania sunt reprezentate de accize si TVA. Astfel, orice modificare a nivelului taxelor determinate de introducerea unei noi taxe sau de modificarea celor existente se reflecta in pretul de vanzare al carburantilor.Cu toate ca supraacciza de 7 eurocenti pe litru a fost scoasa la inceputul anului 2017, ea a fost reintrodusa, in doua etape, pe 15 septembrie si 1 octombrie. Iar acest lucru a modificat foarte mult pretul final al carburantilor.De asemenea, un alt element important este cotatia petrolului pe pietele internationale, care a crescut in ultimul an de la 55 dolari/baril pana la 68 dolari/baril.