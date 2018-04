Pleci cu trenul la mare de 1 Mai? Cat te costa si cat dureaza calatoria la CFR si operatorii privati

Ce preturi sunt la privat

Ziare.

com

a facut o analiza de pret si durata a calatoriei pe ruta Bucuresti-Constanta.anunta ca va suplimenta numarul de trenuri spre litoral si Valea Prahovei, pentru minivacanta de 1 Mai, intrucat cererea va fi extrem de mare.Potrivit unui comunicat de presa remis, fata de trenurile existente in graficele de circulatie, se vor asigura legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Timisoara Nord, Arad, Baia Mare, Cluj Napoca, Brasov, Iasi si Suceava spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia.In plus, se va suplimenta si numarul de case de bilete deschise pentru calatori, in functie de intervalele orare aferente fluxurilor mari de pasageri, astfel incat sa se evite formarea cozilor kilometrice."Toti pasagerii pot beneficia de reduceri importante prin alegerea ofertei tarifare potrivite, cu diversele discounturi acordate. Acestea sunt prezentate in detaliu pe www.cfrcalatori.ro , la sectiunea Trafic intern/ Oferte", precizeaza comunicatul.este acordata pentru o calatorie dus-intors Bucuresti-Constanta, pretul redus fiind de, potrivit documentului citat.Comparativ, pretul oferit de operatorii privati este mai mic.De la Softrans , operator privat care a pus trenul spre Constanta in circulatie incepand cu 20 aprilie, pot fi achizitionate bilete cu 45 de lei. Astfel, o calatorie dus-intors Bucuresti Nord - Constanta costa 90 de lei.Statiile in care opreste trenul: Ciulnita, Fetesti, Cernavoda, Medgidia si, bineinteles, Constanta.Trenul pleaca din Gara de Nord la ora 10:20 si ajunge in Constanta la 12:33, deci o calatorie de doua ore si 13 minute.La intors, durata calatoriei este aceeasi. Trenul pleaca din Constanta la ora 16:00 si ajunge in Capitala la ora 18:14.Comparativ, o calatorie spre Constanta cu un tren operat de CFR poate dura si aproape 3 ore. Se poate ajunge si in 2 ore, ce-i drept, dar asta in functie de ora plecarii trenului pus in circulatie.Iata orele de plecare/sosire si durata calatoriei pentru ziua de sambata, 28 aprilie. Durata o puteti consulta in ultima coloana a tabelului de mai jos.Un alt operator privat, Regiotrans , care pune in circulatie trenuri spre Constanta in perioada 15.06 - 02.09.2018, are plecari din Gara Baneasa. Trenul pleaca din gara la ora 09:24 si ajunge la mare la 11:52, deci o calatorie de 2 ore si 28 de minute, durata ce o cam egaleaza pe cea de la CFR.La intoarcere, calatorii ajung in Capitala tot in 2 ore si 28 de minute. Trenul pleaca din Constanta la 16:30 si ajunge la 18:28.Momentan, pe site-ul operatorului nu sunt listate preturile biletelor pentru o calatorie, ci doar pe km. Le puteti consulta mai jos:Este recomandat calatorilor sa-si cumpere din timp biletele de tren, ca sa evite aglomeratia din ziua plecarii.