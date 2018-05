Consiliul Concurentei: 80% din reducerile de Black Friday sunt o pacaleala. Preturile sunt crescute dinainte

Ziare.

Astfel, in cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare 'taiat'), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate, a informat joi Consiliul Concurentei.Conform legislatiei (OG nr. 99/2000), orice comerciant care intentioneaza sa faca o reducere de pret trebuie sa o raporteze la un pret de referinta, respectiv la cel mai mic pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in ultimele 30 de zile.Mai mult, Consiliul Concurentei a constatat ca in cazul a aproximativ 29% din produsele monitorizate de Black Friday 2017,. Acest fapt indica o, arata institutia.Din datele analizate de autoritatea de concurenta,. In aceste conditii,"Aceasta practica, de a creste sau de a mentine artificial pretul de referinta in cadrul promotiilor (exmplu Black Friday), creeaza consumatorilor impresia ca beneficiaza de o reducere mai mare decat este in realitate. De fapt, consumatorii platesc un pret apropiat celui din afara campaniei, ceea ce poate constitui o incalcare a legislatiei in domeniu", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Ancheta sectoriala a reliefat faptul ca, in general, mai mult de jumatate din volumul vanzarilor principalilor retaileri sunt la preturi promotionale. Astfel, o mare parte din produsele comercializate de toate platformele online importante si care au fost monitorizate au avut preturi reduse durate lungi de timp."Astfel, preturile practicate de comerciantii online cu ocazia campaniei Black Friday sunt comparabile cu cele din cadrul altor campanii. Ca urmare, Black Friday se individualizeaza mai degraba ca o campanie de volum, decat de reducere a preturilor", spun oficialii autoritatii de concurenta.Din datele analizate, reiese faptul ca sursa principala a reducerilor de preturi consta in negocierea unor discount-uri importante cu furnizorii. Acest lucru adanceste si mai mult barierele existente intre retailerii mari si cei cu o pozitie de piata nesemnificativa.Sectorul comertului electronic prezinta caracteristicile unei piete nationale izolate (tranzactiile transfrontaliere sunt inca reduse). De asemenea, piata romaneasca este insuficient de matura, atat din perspectiva cererii, cat si a ofertei, existand, totusi, un potential de dezvoltare si de diminuare a barierelor geografice.In sectorul comertului electronic activeaza un numar restrans de jucatori relevanti (liderul detine o pozitie semnificativa pe anumite segmente, fiind detasat fata de urmatorii concurenti) si o categorie a comerciantilor ce detin cote de piata nesemnificative, care intampina bariere de dezvoltare importante.Ponderea comertului electronic in totalul sectorului de retail a crescut de la an la an, in perioada 2012-2017. Astfel, daca in anul 2012 comertul electronic reprezenta 1,3% din totalul retail-ului, in anul 2017 acest indicator a ajuns la o valoare estimata de 5,6%. Comertul electronic a crescut in anul 2017, fata de 2016, cu 55%, pana la 2,8 miliarde de euro.Vanzarile realizate in cadrul principalei campanii promotionale - Black Friday - au ajuns, in anul 2017, la aproximativ, reprezentand aproximativ 7% din vanzarile realizate in tot anul.Desi in crestere in ultimii ani, ponderea utilizatorilor de Internet din Romania care au apelat, in ultimele 12 luni, la comertul online pentru achizitia de bunuri sau servicii era, in anul 2016, de doar 12%, ceea ce situa Romania pe ultima pozitie in clasamentul realizat in functie de acest criteriu la nivel comunitar.Totusi, in anul 2017 s-a inregistrat o crestere semnificativa, fata de anul anterior, de la 12% la 16%.In urma anchetei sectoriale, autoritatea de concurenta considera necesara modificarea cadrului legal, astfel incatConsiliul Concurentei spune ca va colabora cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in scopulPentru a elimina suspiciunile cu privire la veridicitatea reducerilor aplicate, Consiliul Concurentei recomanda retailerilor online sa puna la dispozitia clientilor prin intermediul platformelor propriiIn decembrie 2017, autoritatea de concurenta a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.