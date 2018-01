Milioane de europeni sunt prea saraci ca sa isi incalzeasca locuintele iarna. Si se anunta geruri mari

Ziare.

Oameni prea saraci pentru a-si permite incalzirea locuintelor traiesc in fiecare stat european, informeaza Eurostat, organismul Comisiei Europene insarcinat cu statistica.Situatia este cu atat mai ingriojoratoare cu cat meteorologii anunta schimbari tot mai severe in ce priveste clima si vedem cum valuri de ger naprasnic afecteaza tot mai multe zone din Europa si intreaga lume care pana acum cativa ani nu stiau ce sunt temperaturile negative.Cei mai multi sunt in Bulgaria, unde 39% din populatie nu isi permite incalzirea, pe timp de iarna. Lucrurile nu stau mai bine nici in Lituania si Grecia, unde 29% dintre locuitori sunt prea saraci pentru a-si plati incalzirea.La polul opus, cele mai putine probleme de acest gen se inregistreaza in Luxemburg si Finlanda, unde mai putin de 2% din populatie are aceasta problema.Lucrurile stateau mai bine decat in urma cu 10 ani, cand o treime dintre romani se aflau in aceasta situatie nedorita, se mai arata in datele Eurostat.In unele state europene - cum ar fi Finlanda - se raporteaza un numar mare de oameni care isi permit incalzirea si pentru ca 90% din locuinte sunt racordate la sisteme centralizate districtuale. Plata caldurii face parte din contractul de inchiriere a locuintei, asa ca oamenii trebuie sa dea banii, indiferent cat de greu le-ar fi. In Bulgaria insa doar 18% dintre locuinte sunt conectate la sistemul centralizat, iar acest lucru se vede.Grecia pe de alta parte are o problema diferita. Pentru ca temperaturile sunt ridicate in cea mai mare parte a anului, nici oamenii si nici statul nu au investit in izolarea termica a locuintelor. Asa ca atunci cand vine iarna, consumul de energie al unei locuinte din Grecia (incluzand pierderile) e mai mare decat al uneia dintr-o tara nordica.Per total, lucrurile stau mai bine decat in urma cu 5 ani, apreciaza Eurostat. In 2012, 11% dintre europeni nu isi permiteau sa plateasca incalzirea locuintei in timpul sezonului rece.Autoritatile britanice au facut un studiu independent in baza caruia au stabilit ca peste un milion de oameni (din peste 65 de milioane care traiesc in Regatul Unit) nu reusesc sa puna deoparte suficient pentru plata incalzirii.