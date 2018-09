Primaria unui mare oras din Romania a ramas fara bani de incalzire

Ziare.

com

33.000 de apartamente, scoli, spitale si institutii publice ar putea fi afectate, potrivit TVR . De altfel, in ultimii trei ani, severinenii au primit caldura cu intarziere, abia in luna noiembrie.Ca sa rezolve problema incalzirii pentru scoli, spitale si cei 60.000 de locuitori, primaria ar avea nevoie de ajutor de la Guvern. Autoritatile au inchiriat termocentrala cu care ar putea incalzi orasul, dar nu au bani pentru combustibil.Conturile primariei sunt blocate din cauza unei datorii de 5 milioane, pentru ca nu a achitat pacura folosita anul trecut pentru incalzire."Am fi pregatiti in jur de 15 octombrie sa facem primele probe. Mai e aceasta problema cu banii. Speram ca vom gasi intelegere la Guvern, suntem in discutii avansate. Asteptam in perioada imediat urmatoare un raspuns", a declarat primarul Marius Screciu (PSD).Sursa citata mai noteaza ca banii trebuie recuperati de la cei care nu si-au platit agentul termic pana acum.