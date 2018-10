Atentie la pompa! Carburantii auto vor avea un nou sistem de etichetare, din 12 octombrie

Ziare.

com

Masura va fi aplicata in cele 28 de state ale Uniunii Europene, in Islanda, Norvegia si Lichtenstein, dar si in Macedonia, Serbia, Elvetia si Turcia.Etichetele vor fi plasate pe vehiculele nou-produse, in imediata apropiere a gurii de alimentare, in manualul vehiculului, in benzinarii si la toate magazinele de vanzare a automobilelor. Noul sistem va ajuta consumatorii, spun oficialii UE, sa aleaga tipul corespunzator de carburant pentru automobilul propriu.Etichetele pentru benzina vor fi E5 (cu cifra octanica 95 sau 98 si cel mult 5% etanol), E10 (cu cifra octanica 95 sau 98 si 10% etanol) si E85 (cu 85% etanol, pentru vehicule compatibile cu acest tip de carburant), intr-un cerc.Etichetele pentru motorina vor fi B7 (cu 7% biodiesel), B10 (cu 10% biodiesel, sortiment ce urmeaza a fi introdus la vanzare) si XTL (o motorina sintetica, care urmeaza a aparea), intr-un romb.Carburantii alternativi vor fi etichetati cu H2 (hidrogen), CNG (gaze naturale compresate), LPG (gaz petrolifer lichefiat) si LNG (gaz natural lichefiat), intr-un romb.Masura a fost prevazuta in directiva 2014/94/UE din 22 octombrie 2014, privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.